Autofahrer ist mit 1,22 Promille in Friedberg unterwegs

In der Nacht auf Dienstag ist ein 60-Jähriger in Friedberg alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, stellten Beamte gegen 2.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Wulferichstraße Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Der anschließende Test ergab einen Wert von 1,22 Promille. Das Auto des Mannes wurde genauso sichergestellt wie sein Führerschein. Außerdem entnahmen ihm die Beamten Blut. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

