Autofahrer will in Mering mit 2,8 Promille ausparken

In Mering hat ein 59-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend mit über 2,8 Promille versucht, aus einer Parklücke auszuparken, und dabei ein anderes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 59-Jährige gegen 20.54 Uhr rückwärts mit seinem Auto ausparken. Dabei schrammte er gegen ein anderes Auto, dessen Fahrer auf den frei werdenden Parkplatz wartete. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden von schätzungsweise rund 2000 Euro.

Der 59-Jährige stieg anschließend aus und ging kommentarlos davon. Bei der angrenzenden Kirche wurde er durch eine Streife gestoppt. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 2,82 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, außerdem nahmen die Beamten dem 59-Jährigen den Autoschlüssel ab. (AZ)