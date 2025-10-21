Autofahrerin kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Am Montagabend hat sich eine Autofahrerin bei Ried mit ihrem Pkw aus noch ungeklärten Gründen überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf der Staatsstraße unterwegs, als sie gegen 19.45 Uhr auf der Höhe Zillenberg rechts von der Fahrbahn abkam. Die Autofahrerin wurde dabei nur leicht verletzt, sie kam zur weiteren Untersuchung aber ins Krankenhaus. Der Schaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, liegt nach Angaben der Polizei bei rund 6000 Euro. (AZ)
Ried
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden