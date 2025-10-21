Icon Menü
Autofahrerin kommt bei Ried von der Straße ab und überschlägt sich

Ried

Autofahrerin kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Eine Frau kommt in der Nähe von Ried aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Sie wird bei dem Unfall offenbar nur leicht verletzt.
    Eine Autofahrerin überschlug sich am Montagabend bei Ried.
    Eine Autofahrerin überschlug sich am Montagabend bei Ried. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Am Montagabend hat sich eine Autofahrerin bei Ried mit ihrem Pkw aus noch ungeklärten Gründen überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf der Staatsstraße unterwegs, als sie gegen 19.45 Uhr auf der Höhe Zillenberg rechts von der Fahrbahn abkam. Die Autofahrerin wurde dabei nur leicht verletzt, sie kam zur weiteren Untersuchung aber ins Krankenhaus. Der Schaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, liegt nach Angaben der Polizei bei rund 6000 Euro. (AZ)

