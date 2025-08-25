Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

B2-Baustelle bei Kissing: So leiden Geschäfte unter der Sperrung

Kissing

Ein Monat Vollsperrung: Wie Geschäfte unter der Baustelle auf der B2 leiden

Seit 4. August wird die B2 zwischen Mering Gewerbegebiet und Kissing Mitte erneuert. Einige Geschäfte haben kürzere Öffnungszeiten oder sind im Bestellmodus, andere spüren keine Auswirkungen.
Von Heike Scherer
    • |
    • |
    • |
    In Kissing herrscht Baustelle und Vollsperrung. Die örtlichen Geschäfte erleiden zum Teil schwere Einbußen, unten links Sabrina Stelzer im Beautysalon "Hautsache schön", rechts Susanne Kistler von der Metzgerei Reich.
    In Kissing herrscht Baustelle und Vollsperrung. Die örtlichen Geschäfte erleiden zum Teil schwere Einbußen, unten links Sabrina Stelzer im Beautysalon "Hautsache schön", rechts Susanne Kistler von der Metzgerei Reich. Foto: Heike Scherer

    Die obere Schicht der B2 ist bis zur Einmündung in die Bahnhofsallee schon auf beiden Fahrbahnseiten abgetragen. Noch bis 31. August sollen die Arbeiten und damit auch die Vollsperrung dauern. Geschäfte in Kissing, die direkt an der B2 liegen, spüren die Auswirkungen der Baustelle und verzeichnen einen massiven Geschäftsrückgang. Einige machen deshalb gleich Sommerpause oder verkürzen ihre Öffnungszeiten. Andere dagegen haben unter der Sperrung nicht zu leiden oder sogar mehr Umsatz als im Juli.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden