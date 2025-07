B2 wird im August zur Großbaustelle: Kissing bekommt leisen Asphalt

Eine große Baustelle steht in den Sommerferien in Kissing an (wir berichteten). Am Montag, 4. August, beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Straßendecke der Bundesstraße 2 in der Ortsdurchfahrt Kissing zwischen der Bahnhofstraße und Mering - St. Afra. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Samstag, 30. August. Eine Umleitung wird ab Freitag, 1. August, ausgeschildert.

In der offiiziellen Pressemitteilung zur Baustelle informiert das Staatliche Bauamt nun über weitere Details. Demnach soll die Sanierung für Kissing auch Verbesserungen bringen: „Die Oberfläche der Straße ist rissig und weist Unebenheiten auf. Mit der Erneuerung der Asphaltdecke wollen wir einerseits einer tiefergehenden Schädigung der Straße durch eindringendes Wasser vorbeugen sowie andererseits die Lärmsituation für die Anwohner verbessern “, erläutert Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. „Daher wird die oberste Asphaltschicht durch einen zwei Zentimeter starken Dünnschichtbelag ersetzt, welcher vor allem in den ersten Jahren eine merkliche Lärmreduktion mit sich bringt.“

Mering-St.Afra ist während der Baustelle nur über die Ohmstraße erreichbar

Während der Bauzeit ist die B2 zwischen der Bahnhofstraße in Kissing und der Nikolaistraße in Mering-St.Afra voll gesperrt, es wird eine Umleitung ausgeschildert. Diese verläuft wie berichtet, für beide Richtungen ab Mering über Ried, Bachern und Ottmaring über die Staatsstraßen 2052, 2379 und den Bressuire-Ring südlich von Friedberg bis zum Chippenham-Ring. St.Afra kann nur über die Ohmstraße erreicht werden, da die Einmündung der Nikolaistraße im Bereich der Straßenerneuerung liegt. Die Wohn- bzw. Gewerbegebiete in Kissing östlich und westlich der B2 können nur von Norden über die Auenstraße bzw. Bahnhofstraße angefahren werden.

Der straßenbegleitende Rad- und Gehweg bzw. Wirtschaftsweg ist während der Bauzeit mit Einschränkungen nutzbar. In den ersten zwei Wochen der Bauzeit finden Arbeiten im Bereich des Weges nördlich von Mering-St.Afra statt, um die Straßenentwässerung an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Die Führung des Radverkehrs erfolgt daher auf ca. 400 Metern über den geschotterten Wirtschaftsweg auf der Ostseite der B2. Die erforderlichen Wechsel der Straßenseite werden beschildert.

Die Querung der B2 ist in Kissing nur für Fußgänger und nur an den Kreuzungen möglich; Querungsmöglichkeiten für PKW sind nicht vorhanden. Für die direkten Anlieger, die nur über die B2 (Münchner Straße) erschlossen sind, werden vor Ort kurzfristig in Abhängigkeit des jeweiligen Baufortschrittes die eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten festgelegt.

Im öffentlichen Nahverkehr ist vor allem die Linie 102 von der Sperrung betroffen. Die Umleitungsstrecke für den Bus sowie die verlegten Haltestellen sind bereits auf der Homepage des AVV verfügbar. Das Staatliche Bauamt Augsburg hat für diese Maßnahme auf seiner Internetseite die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Über den im Umfeld der Maßnahme verteilten QR-Code konnten bereits über 500 interessierte Personen informiert werden. Die Bundesrepublik Deutschland investiert in diese Baumaßnahme ca. 1,4 Mio. Euro. (AZ)