139. Jahreshauptversammlung der FF Bachern mit Neuwahlen

Die diesjährige Jahreshauptversammlung wurde, wie in den vergangen 18 Jahren, durch Vorstand Helmut Mühlbauer eröffnet. Nach erfolgter Begrüßung der Ehrengäste sowie aller anwesenden Vereinsmitglieder und der Totenehrung verlas der Schriftführer Stefan Obermair das Protokoll des Vorjahres. Nun folgte der Bericht des scheidenden Vorstands Mühlbauer. In diesem berichtete er nochmal über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres sowie seiner vergangenen 18 Jahre als Vorstand und weiteren 25 Jahren als Schriftführer. "Man müsse das Zepter irgendwann an die junge Generation weitergeben", so seine Worte. Den Kassenbericht gab Georg Baur ab.

Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbands für sehr besondere Leistungen wurden ebenfalls verliehen. Auf dem Bild von links: Kreisbrandrat Christian Happach, der scheidende erste Vorstand mit dem Ehrenkreuz in Silber Helmut Mühlbauer sowie der scheidend stellv. Kommandant mit der Ehrennadel in Silber Dieter Walkmann, Kreisbrandinspektor Stefan Neumeir und Kreisbrandmeister Anton Steinhart. Foto: Feuerwehr Bachern

Im Anschluss daran verlas der scheidende 2. Kommandant Dieter Walkmann den Bericht des Kommandanten. Dieser handelte im Großen und Ganzen von einer Vielzahl an Einsätzen und sonstigen Terminen, Schulungen und Lehrgängen. Der Bericht des Jugendwartes Andreas Kögl lieferte wieder einen beeindruckenden Einblick in die Jugendarbeit der FF Bachern. Nach erfolgter Entlastung der Vorstandschaft und den Grußworten der Ehrengäste standen noch Ehrungen an. So erhielten alle Einsatzkräfte beim Juni-Hochwasser eine Ehrennadel der Stadt FDB überreicht. Des Weiteren wurden Dieter Walkmann für seine 18 Jahre als 2. Kommandant und Helmut Mühlbauer für seine insgesamt 43 Jahre Vorstandschaft in der FF Bachern geehrt. Als vorletzter Punkt standen nun die Neuwahlen der Vorstandschaft sowie der Kommandanten auf der Tagesordnung. Nicht mehr zur Wahl stellten sich Vorstand Helmut Mühlbauer, Kassier Georg Baur sowie Beisitzer Christian Metzger. Die offenen Positionen wurden adäquat neu besetzt. Bei der Kommandantenwahl, die durch 1. Bürgermeister Eichmann geleitet wurde, stellte sich Dieter Walkmann nicht zur Wahl. Zum Schluss gab der neue Vorstand Teufelhart eine Vorausschau für das Jahr 2025 und überreichte seinem Vorgänger noch eine Überraschung. Mit den Worten "Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr. Einer für alle, alle für einen" schloss er die Versammlung.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.