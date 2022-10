Auto fährt in Beton: Frau beobachtet Täter

Ein Autofahrer fährt in Bachern rückwärts gegen eine Betonpalisade und entfernt sich von der Unfallstelle. Doch eine Zeugin merkt sich sein Kennzeichen.

Am Sonntag gegen 17 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin in der Heilbachstraße in Bachern, wie ein Fahrzeugführer rückwärts gegen eine Betonpalisade fuhr. Diese wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Eigentümer erstattete Anzeige wegen Unfallflucht bei der Polizei. (AZ)