Sport-Freunde schicken Banditen auf die Bacherner Bühne

Die Theatergruppe der Sport-Freunde führt ein neues Stück auf. Für die fünf Vorstellungen können jetzt Karten reserviert werden.

Mit dem Stück "Banditnbagasch" will die Theatergruppe der Sport-Freunde Bachern rund um den Jahreswechsel die Besucher zum Lachen bringen. Es handelt sich dabei um das neueste Stück aus der Feder von Ralph Wallner, einer ländlichen Komödie in drei Akten.

Die Handlung: In ihrer Waldschänke rauben Hallimasch (Gerald Bell) und seine Banditenfamilie (Silvia Stöttner als seine Frau Paula und Amy Bradl als seine Tochter Parasolia) mit größtem Vergnügen ihre Gäste aus. Immer mithilfe eines Schlaftrunkes, der von der fidelen Nachbarin Wilma (Marianne Losinger) geliefert wird. Das war auch der Plan beim Gauner Rupp von Reizker (Anton Oswald) und seinem Gehilfen Pfiff (Stefan Wittkopf). Aber den Wirtsleuten unterläuft ein Missgeschick. Da taucht auch noch Schlitzer-Vinz (Anton Hörmann) mit seiner Trinkgeld-Resi (Birgit Hintermair) auf, der mit Rupp noch eine Rechnung offen hat. Aber wer ist der andere Kerl, der ebenso überraschend in der Schänke erscheint? Bloß nicht noch ein Bandit! Gerdi Gold und Stefan Kienle führen Regie. Als Souffleuse agiert Heidi Mühlbauer.

Die Aufführungen finden im großen Saal des Sport- und Schützenheims an der Asbacher Straße 11 in Bachern statt. In den Pausen sowie vor und nach der Vorstellung sorgt Jannis Conellos für Speisen und Getränke. Er bewirtet seit 1. Oktober das Sport- und Schützenheim unter dem Namen "Aphrodite am Hochberg". Tischreservierung Dienstag und Freitag ab 17 Uhr unter Telefon 08208/552, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Die Termine:

Tickets und Termine für die Bacherner Theatergruppe:

Freitag, 29. Dezember, 19.30 Uhr,

Samstag, 30. Dezember, 19.30 Uhr,

Donnerstag, 4. Januar, 19.30 Uhr,

Freitag, 5. Januar, 19.30 Uhr,

Samstag, 6. Januar, 18 Uhr.

Kartenreservierungen bei Familie Gold von Montag bis Freitag 17 bis 19 Uhr unter Telefon 08208/700 bzw. per E-Mail an theater.bachern@gmail.com. Reservierte Karten müssen 30 Minuten vor Spielbeginn an der Kasse abgeholt sein. Auch an der Abendkasse sind Karten erhältlich. (AZ)