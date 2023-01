In diesem Theaterstück sagen Regenwürmer die Zukunft voraus

Die Theatergruppe Bachern unterhält das Publikum mit einem ländlichen Schwank in drei Akten.

Nein, der Wurm war nicht drin, als die motivierten Mimen der Theatergruppe Bachern erstmals den unterhaltsamen Dreiakter „Das RegenWurmOrakl“ präsentierten. Im Gegenteil: Den Besuchern gefiel bestens, was sie da auf der Bühne im komplett ausverkauften Sport- und Schützenheim zu sehen bekamen.

Der Erfolgsautor dieses Stückes Ralph Wallner spielt mit der uralten Sehnsucht der Menschen, die Zukunft zu erfahren, vor der offenbar niemand wirklich gefeit ist. Hanse Hasenfuß (Jürgen Reisländer) befragt eine Wahrsagerin, wer sein richtiger Vater ist, und schon nimmt das kuriose Spiel seinen Lauf.

Lumpi und Lotti auf der Bühne im Bacherner Sportheim

Arm, aber glücklich leben Lotti (Marianne Losinger) und Lumpi (Gerhard Bell) in einer schäbigen Fischerhütte am Schilfdorfer Weiher. Die beiden sind lebenslustig, kratzen sich lieber als sich zu waschen, denn Wasser ist zum Kochen da. Stibitzen gerne in der Umgebung Holz, zeitweilig auch Schnaps bei der Giggerl-Walli (Amy Bradl). Ohne Lumpis und beinahe ohne Lottis Zutun glauben plötzlich alle Dorfbewohner, dass die beiden mithilfe von Lumpis Regenwürmern die Zukunft vorhersagen können. Dabei überlegt Lumpi nur, welcher Wurm für welchen Fisch der beste Köder sei.

Als umschwärmte Schank-Zenz gab Elisabeth Roth ihr Debüt im Ensemble, Sylvia Stötter mimte das Mumien-Reserl, die skurrile Nachbarin mit Faible für antike Mythologie, die einen Tutenchamun als Mann möchte. Altbekannt Anton Oswald, der den Zasterbauer Schorsch spielt , einen reichen und geldgierigen Bauernfünfer.

Auch eine Ratte spielt in Bachern mit

Amy Bradl ist als Gickerl-Walli, eine resolute, schrille junge Hühnerbäuerin, mit im Spiel, ihren merklich älteren, unterdrückten Ehemann, den Gockerl-Willi, verkörpert Anton Hörmann. Stefanie Sedlmair ist als ratschende Nachbarin, die Huaberin, zu sehen. Und weiter spielen eine Ratte und Regenwürmer mit, wobei letztere durch Gummitier oder doch durch Haribo ersetzt werden.

Die Regie führt Stefan Kienle zusammen mit Gerdi Gold, Robert Bichler kümmert sich als Allrounder auch um die Requisite. Viele haben wieder die Bühne gestaltet und sich um die Maske gekümmert und damit die Technik gut läuft, darum kümmert sich Christoph Gold. Das Stück gibt den Darstellern viel Freiraum für eigene Interpretationen und überrascht mit seinem Ende, mehr wird nicht verraten. Der Beifall war lang und das Publikum zufrieden.

Die weiteren Aufführungen der Bacherner Theatergruppe

Die weiteren Aufführungen: Donnerstag, 5. Januar, 19.30 Uhr, Freitag, 6. Januar, 18 Uhr und Samstag, 7. Januar, 19.30 Uhr. Karten bei Familie Gold, Telefon 08208/700, Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr.