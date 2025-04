Jahreshauptversammlung bei den Sport-Freunden Bachern

Bei der 55. Jahreshauptversammlung der Sport-Freunde Bachern e. V., an der der Verein 58 Mitglieder begrüßen durfte, standen unter anderem die Berichte aus den verschiedenen Abteilungen sowie der Kassenbericht auf der Tagesordnung. Nach Eröffnung der Versammlung durch den ersten Vorsitzenden Georg Glas wurde das Wort an den Kassier Stefan Büchler übergeben, welcher seinen Kassenbericht über das vergangene Jahr vorstellte. Das positive Ergebnis konnte vor allem durch Veranstaltungen, Sponsoringeinnahmen sowie Erträgen aus der Photovoltaikanlage erzielt werden. Im Bericht des Vorstands wurde aus dem Vereinsleben des vergangenen Jahres berichtet, welches durch Veranstaltungen wie das traditionelle Pfingstfest sowie die Aufführungen der Theatergruppe wieder besonders geprägt wurde. Investiert wurde vergangenes Jahr in zwei Markisen für das Sportheim, die Sanierung des Hallenbodens sowie die Erneuerung von Leuchten in der Halle. Ein besonderer Dank gilt allen freiwilligen Helfern. Zeitnah wird die Westfassade aufgrund eines Hagelschadens erneuert sowie die Entwässerung des Hauptplatzes vorgenommen. Nach den Berichten aus der Abteilung Fußball durch Julian Böhm und Christopher Modlinger informierten auch Simon Schneider und Anton Oswald über das zurückliegende Jahr in den Bereichen Breitensport und Theater. Anschließend wurden die Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit sowie Auszeichnungen für mehrjährige ehrenamtliche Tätigkeiten verliehen. Aufgrund steigender Kosten wurde in der Mitgliederversammlung über eine Beitragserhöhung abgestimmt, welche mit großer Mehrheit angenommen wurde. Die Erhöhung tritt kommendes Jahr in Kraft. Nachdem die anwesenden Mitglieder keine weiteren Fragen mehr hatten, konnte Georg Glas die Jahreshauptversammlung abschließen.

