Schützengemeinschaft Bachern ehrt neue Schützenkönige

Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier der Schützengemeinschaft Bachern e. V. wurden die beiden neuen Schützenkönige des Vereins geehrt. Das schönste „Bladl“ schoss Karsten Staak mit einem 3,9-Teiler. Den Titel der Jugend-Schützenkönigin holte sich Selina Kufleitner mit einem 24,7-Teiler. Am Königsschießen nahmen in diesem Jahr 28 Schützen und Schützinnen teil. Die Proklamation der neuen Schützenkönige fand im Wirtshaus am Hochberg statt.

