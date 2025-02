Sportschützengau Friedberg zeichnet verdiente Mitglieder aus

Im Jubiläumsjahr lud der Sportschützengau Friedberg zur Generalversammlung ins Schützenheim von SG Bachern. Der zweite Gauschützenmeister Peter Hrabowsky konnte mit Freude seinem Amt als Gauehrungsreferent nachgehen und zehn verdiente Mitglieder des Schützenwesens auszeichnen. Ihm zur Seite standen der erste Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer, der erste Bezirksschützenmeister Alfred Reiner und der stellvertretende Landesschützenmeister Stefan Fersch. Sie übernahmen die Gratulationen sowie die Übergabe der Nadeln und Urkunden.

Das Ehrenzeichen in Silber „die silberne Gams“ des Bezirks Oberbayern wurde verliehen an Michaela Hirschberger (1. Schützenmeisterin KK-Mering) und Christian Baur (1. SM SG Bachern). Die grüne Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) wurde in Anerkennung für ihre Dienste vergeben an Bernhard Böck (1. SM Edelweiß Rieden), Manfred Scheuffele (1. SM Tell Eurasburg) und Hubert Birkmair (1. SM BSC Friedberg). Die Verdienstnadel des Bezirks Oberbayern ging an Christian Lindermayr (1. SM Freischütz Haberskirch-Unterzell) und Manfred Blank (1. SM Enzian Heinrichshofen & 4. Gausportleiter). Die kleine Ehrennadel des BSSB in Rot-Gold wurde an Josef Schmid (1. Gausportleiter) überreicht. Eine besondere Ehrung, die goldene Verdienstnadel des Deutschen Sportschützenbundes (DSB), wurde Edwin Müller (1. SM Auerhahn Mering-St. Afra) und Katja Schwibinger (1. Gauschatzmeisterin) zuteil. Martina Schneemayer

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.