Vorbereitungen zum 100-Jährigen des Sportschützengaus Friedberg laufen

Am 17. Mai 1925 gründeten die Mitglieder der Schützenvereine des Bezirks Friedberg den „Gau 47“. Nach 100 Jahren zählt der Gau fast 4000 Mitglieder und die Jubiläumsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am 17. Mai wird nach Kirche und Kirchenzug im Schloss Friedberg gefeiert. Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer lud zur Generalversammlung zu SG Bachern. Der Rücklauf von Anzeigen und Material für die Festschrift verlief zäh. Der Gau ist auf die Pflege des ZMI-Clients angewiesen. 2027 müssen neu besetzt werden: 2 Gausport- & Damenleiter, Auflage-, Ausbildungs- & Bogenreferent, 2. Gauschriftführerin.

Gauschatzmeisterin Katja Schwibinger berichtete von einem knappen Plus, aber einem Defizit der Festschrift. Sportleiter Josef Schmid verzeichnete in der letzten Schießsaison steigende Teilnehmerzahlen, insbesondere der Jugend. Das Jubiläumsschießen wird Anfang April ausgetragen und die Siegerehrung im Schlosshof stattfinden. Damenleiter Reinhold Müller resümierte über die Erfolge und wies auf das Damenschießen am 12. April in Mering hin. RWK-Leiter Peter Höß zog eine Zwischenbilanz der Saison, die am 12./14. März mit 43 LG- und 15 LP-Teams fortgesetzt wird.

Gaujugendleiter Philipp Bast erzählte u.a. vom Schülercup und dem Trainingslager in Morsbach. Laut Ausbildungsreferent Andreas Haberer hat der Gau 163 VÜL, 74 Verlängerungen. Bogenreferent Bernhard Tausend bedauerte die geringe Meisterschaftsteilnahmen und lobte Herbert Schwarz' Leistung. Zufrieden mit der Entwicklung des Auflageschießens strebt Auflagereferent Günter Friedl einen Auflage-Cup an. Böllerreferent Franz Eppeneder kündigte das 6. Gauböllerschießen in Kissing und das 100-Jährige von Schmiechen an.

Stellv. Landesschützenmeister Stefan Fersch überbrachte Grüße vom LSM Christian Kühn und hilft in Fragen der Schießstandförderung. Bezirksschützenmeister Alfred Reiner berichtete von einem Mitgliederzuwachs im Bezirk (10 Prozent Zuwachs bei Jugend, 30 Prozent bei Damen). Der Bezirksschützentag findet im April in Dießen statt. (Martina Schneemayer)

