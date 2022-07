Badanger Festival 2022: Programm, Termine, Line-Up, Tickets und Anreise

Das OpenAir-Festival am Badanger in Mering findet dieses Wochenende statt. Hier gibt es die Infos zu Programm, Terminen, Line-Up, Tickets und Anreise.

Das Areal Badanger in Mering, direkt an der Paar, hat sich in der Region schon länger als Open-Air-Veranstaltungsort bewiesen. Dadurch hat sich Mering zum Festivalstandort entwickelt - das nächste Festival ist das Open-Air am Badanger mit zwei hochkarätigen Sängern.

Wer in diesem Jahr auf der Bühne beim Badanger Festival zu sehen ist, wann das Open-Air in Mering stattfindet und wie man dort hinkommt - all diese Informationen haben wir für Sie gesammelt. Außerdem haben wir zwei Songs der beiden Künstler, die beim Badanger Festival 2022 auftreten, damit Sie sich darauf einstimmen können.

Open-Air am Badanger in Mering 2022: Termin

Das Badanger Festival findet an zwei Tagen statt: Am Freitag, 15. Juli und am Samstag, 16. Juli.

Einlass auf das Gelände am Badanger ist an beiden Tagen ab 15.00 Uhr.

Badanger Festival in Mering 2022 mit Nico Santos und Ben Zucker: Programm und Line-Up

Bereits für 2020 war am Badanger in Mering eigentlich eine große Open-Air-Veranstaltung geplant, mit dem Duo "Seiler und Speer" aus Österreich, doch coronabedingt wurde das Konzert schließlich abgesagt.

Die Planungen für 2021 liefen bereits auf Hochtouren, als erneut verschoben werden musste: 2022 findet das Open-Air am Badanger in Mering statt, mit neuen Gästen.

Lesen Sie dazu auch

Freitag, 15. Juli

Ab 15.00 Uhr ist der Biergarten am Badanger Festival in Mering für Besucher geöffnet. Der Einlass zum Infield, also dem Konzertbereich, erfolgt planmäßig ab 17.30 Uhr. Für 20.00 Uhr ist das Konzert angesetzt: Nico Santos tritt beim OpenAir am Badanger auf. Der 29-Jährige ist als Sänger und Songwriter aktiv, außerdem kennt man ihn aus verschiedenen TV-Formaten, wie beispielsweise "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" und "The Voice of Germany".

Samstag, 16. Juli

Der Schlagersänger Ben Zucker tritt ebenfalls beim Open-Air am Badanger in Mering auf. Am zweiten Tag des Festivals öffnen die Tore des Biergartens erneut um 15.00 Uhr. Da das Konzert von Ben Zucker früher stattfindet als das von Nico Santos, erfolgt der Einlass zum Konzertbereich eine halbe Stunde eher: Ab 17.00 Uhr darf das Infield betreten werden. Der Beginn des Konzerts ist für 19.30 Uhr angesetzt.

Wer dem Schlagerstar besonders nah kommen möchte, hat dazu eine besondere Möglichkeit: Ben Zucker empfängt seine Fans in Mering zur Autogramm-Stunde.

Badanger Festival in Mering 2022: Anreise

Mit dem Auto

Wenn Sie mit dem Auto aus Augsburg kommen, haben Sie zwei Möglichkeiten, um zum Badanger Festival zu gelangen: Über die B17 Richtung Landsberg, dann die Ausfahrt Königsbrunn-Nord nehmen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt (Meringer Str.) rausfahren, links abbiegen auf die Friedenaustraße, danach rechts abbiegen auf die Tunnelstraße und zuletzt links auf den Paarangerweg - das Badanger Festival befindet sich auf der linken Seite.

Alternativ können Sie auch über die B2 nach Mering fahren, die zweite Ausfahrt im Kreisverkehr nehmen und dann rechts auf die Friedenaustraße abbiegen, der Rest ist wie bei der ersten Route zum Open-Air am Badanger in Mering.

Mit dem Zug

Mit dem Zug vom Augsburger Hauptbahnhof gibt es mehrere Verbindungen, die über Mering fahren. Dort müssen Sie aussteigen und den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen - in ca. acht Minuten (700 Meter) sind Sie am Badanger in Mering.

Open-Air am Badanger in Mering 2022: Tickets

Tickets gibt es aktuell noch zu kaufen, für Nico Santos hier und für Ben Zucker hier. AZ)