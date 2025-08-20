Icon Menü
Badeverbot am Kissinger Weitmannsee: Bakterienwarnung zwingt zum Schwimmen-Stopp

Kissing

Wieder Badeverbot am Kissinger Weitmannsee

Das Landratsamt meldet eine Belastung mit Fäkalkeimen.
    Unbeschwert am Kissinger Weitmannsee schwimmen, das geht derzeit nicht. Schon wieder hat das Landratsamt Aichach-Friedberg ein Badeverbot für den Weitmannsee ausgesprochen.
    Unbeschwert am Kissinger Weitmannsee schwimmen, das geht derzeit nicht. Schon wieder hat das Landratsamt Aichach-Friedberg ein Badeverbot für den Weitmannsee ausgesprochen. Foto: Peter Stöbich (Archivbild)

    Kaum ist das Badeverbot am Kissinger Weitmannsee aufgehoben, schon meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg wieder eine Sperrung des beliebten Freizeitgewässers. Bei der kürzlich durchgeführten Routinebeprobung der Badeseen im Landkreis Aichach-Friedberg wurde dem Gesundheitsamt am Mittwoch eine Überschreitung der Werte für Escherichia coli am Weitmannsee in Kissing gemeldet. D

    Einige Stämme können Durchfall und Übelkeit auslösen

    Escherichia coli sind Bakterien, die normalerweise im Darm von Menschen und Tieren leben. Gelangen sie in einen Badesee, ist das ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung – zum Beispiel durch Abwasser, Regenüberläufe oder Tierkot. Einige Stämme können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Übelkeit auslösen – besonders bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

    Das Gesundheitsamt überwacht regelmäßig die Wasserqualität von Badeseen. Das dient dem Schutz der Gesundheit. Denn beim Schwimmen kann Wasser verschluckt oder über kleine Hautverletzungen aufgenommen werden.

    Das Badeverbot gilt bis auf Weiteres und kann erst aufgehoben werden, wenn die Grenzwerte im Badewasser sinken. Eine Nachuntersuchung des Sees wird heute durchgeführt. (AZ)

