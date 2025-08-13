Icon Menü
Badeverbot am Weitmannsee aufgehoben: Wasserqualität jetzt sicher für Schwimmer

Kissing

Zweites Badeverbot am Weitmannsee wieder aufgehoben

Die Belastung mit Fäkalkeimen liegt nach der jüngsten Probe wieder deutlich unter den Grenzwerten. Das Gewässer bei Kissing ist für Schwimmer wieder sicher.
    • |
    • |
    • |
    Immer wieder war der Weitmannsee gesperrt, jetzt darf wieder gebadet werden.
    Immer wieder war der Weitmannsee gesperrt, jetzt darf wieder gebadet werden. Foto: Peter Stöbich (Archivbild)

    Am Weitmannsee kann wieder gebadet werden. Das Gesundheitsamt hatte am Montagfrüh zuletzt eine Probe entnommen, heute kam das Laborergebnis. Die Werte lagen sowohl für Escherichia coli (21 MPN/100ml), als auch für Enterokokken (<10 MPN/100ml) deutlich unter den zugelassenen Grenzwerten. Das Badeverbot ist ab sofort aufgehoben.

    Die nächste Beprobung erfolgt kommenden Montag, 18. August, dann an allen zehn offiziellen Badeseen im Landkreis. Die wichtigsten Infos und die Messdaten – aktuelle und zurückliegende – zu den sechs EU-Badegewässern im Landkreis stellt das Gesundheitsamt auf der Internetseite des Landratsamts zur Verfügung: https://lra-aic-fdb.de/hier-leben/freizeit/badeseen/. (AZ)

