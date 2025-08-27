Badeverbot am Weitmannsee ist wieder aufgehoben

Im Weitmannsee bei Kissing darf wieder gebadet werden. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Mittwochmittag mitteilte, lagen die Werte bei der jüngsten Probe sowohl für Escherichia coli, als auch für Enterokokken deutlich unter den zugelassenen Grenzwerten. Die nächste Beprobung erfolgt am 8. September, dann an allen zehn offiziellen Badeseen im Landkreis.

Immer wieder Badeverbot im Weitmannsee beim Kissing

In diesem Sommer wurde bereits dreimal ein Badeverbot für den Weitmannsee verhängt. Wie mehrfach berichtet, sind Escherichia coli Bakterien verantwortlich für die schlechte Wasserqualität. Sie kommen normalerweise im Darm von Menschen und Tieren vor. Gelangen sie in einen Badesee, ist das ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung, zum Beispiel durch Abwasser, Regenüberläufe oder Tierkot. Einige Stämme können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Übelkeit auslösen, besonders bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Die wichtigsten Infos und die Messdaten zu den sechs EU-Badegewässern im Landkreis Aichach-Friedberg stellt das Gesundheitsamt auf der Internetseite des Landratsamts zur Verfügung. (AZ)