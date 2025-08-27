Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Badeverbot am Weitmannsee bei Kissing ist wieder aufgehoben

Kissing

Badeverbot am Weitmannsee ist wieder aufgehoben

Im Weitmannsee bei Kissing darf wieder gebadet werden. Die Werte bei der aktuellen Wasserprobe liegen deutlich unter den zugelassenen Grenzwerten.
    • |
    • |
    • |
    Das Badeverbot am Weitmannsee bei Kissing wurde wieder aufgehoben.
    Das Badeverbot am Weitmannsee bei Kissing wurde wieder aufgehoben. Foto: Augsburger Allgemeine (Archivbild)

    Im Weitmannsee bei Kissing darf wieder gebadet werden. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Mittwochmittag mitteilte, lagen die Werte bei der jüngsten Probe sowohl für Escherichia coli, als auch für Enterokokken deutlich unter den zugelassenen Grenzwerten. Die nächste Beprobung erfolgt am 8. September, dann an allen zehn offiziellen Badeseen im Landkreis.

    Immer wieder Badeverbot im Weitmannsee beim Kissing

    In diesem Sommer wurde bereits dreimal ein Badeverbot für den Weitmannsee verhängt. Wie mehrfach berichtet, sind Escherichia coli Bakterien verantwortlich für die schlechte Wasserqualität. Sie kommen normalerweise im Darm von Menschen und Tieren vor. Gelangen sie in einen Badesee, ist das ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung, zum Beispiel durch Abwasser, Regenüberläufe oder Tierkot. Einige Stämme können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Übelkeit auslösen, besonders bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

    Die wichtigsten Infos und die Messdaten zu den sechs EU-Badegewässern im Landkreis Aichach-Friedberg stellt das Gesundheitsamt auf der Internetseite des Landratsamts zur Verfügung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden