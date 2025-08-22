Badeverbot am Weitmannsee bleibt bestehen

Auch für das Wochenende bleibt das Badeverbot am Kissinger Weitmannsee bestehen. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberger informiert, werden auch bei der neuesten Probe Fäkalkeime nachgewiesen.

Magen-Darm-Erkrankungen durch Escherichia coli Bakterien

„Soeben wurde uns vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Befund vom Weitmannsee, von der Beprobung am 20. August, zugesandt. Leider ist der Fäkalkeim-Parameter weiterhin überschritten, weshalb das Badeverbot nicht aufgehoben“, lautete die offizielle Meldung.

Damit bleibt das dritte Badeverbot in dieser Saison bestehen. Wie bereits mehrfach berichtet, sind Escherichia coli Bakterien verantwortlich für die schlechte Wasserqualität. Sie kommen normalerweise im Darm von Menschen und Tieren vor. Gelangen sie in einen Badesee, ist das ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung – zum Beispiel durch Abwasser, Regenüberläufe oder Tierkot. Einige Stämme können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Übelkeit auslösen – besonders bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Ist der Gänsekot am verunreinigten Wasser schuld?

Zuletzt kamen die am Weitmannsee lebenden Grau- und Nilgänse ins Visier. Sie verkoten das Ufer zusehends und sorgen seit mehreren Jahren immer wieder für Ärger bei den Badegästen. Auch das zuständige Gesundheitsamt in Aichach geht mittlerweile davon aus, dass die Belastung durch den Gänsekot mit für die schlechten Werte im Weitmannsee sind.