Vor der Bäckertaufe wird den Angeklagten der Prozess gemacht

„Werte Bürgerinnen und Bürger aus Friedberg, hier und heute bin ich, der vom Kurfürsten eingesetzte Rentmeister von München nach Friedberg gekommen, da mir beunruhigendes Handeln in der Stadt gemeldet wurde“, so oder so ähnlich könnte am Samstag eine Gerichtsverhandlung auf dem Marienplatz im Rahmen der Friedberger Zeit beginnen. Eine Gerichtsverhandlung beim Altstadtfest? Kenner des Festes könnten darauf kommen: Es hat etwas mit der Bäckertaufe zu tun.

An den beiden Samstagen findet nämlich vor der Bäckertaufe ein Gerichtsverfahren statt, bei dem die Vergehen des oder der Angeklagten erörtert werden. Denn ein Magistratsmitglied hat Ungeheuerliches zu berichten, weshalb sich der Rentmeister nach Friedberg begibt. Er war zur damaligen Zeit quasi die oberste Gerichtsbarkeit. Diese Neuerung hat sich eine Gruppe aus Stadtwache, Bürgermeister, Altstadtfest-Organisation und Historikern überlegt. „Wir wollten die Bäckertaufe weiterentwickeln“, erzählt Frank Büschel, Organisationsleitung. Es ist ein Test, ob die Idee dahinter gut ankommt. „Das ist nicht generalstabsmäßig, sondern ein Versuch“, so Büschel. Was genau ist geplant?

undefined

Das wissen auch Büschel und die Stadtverwaltung gar nicht so genau. „Wir wollten da nichts vorschreiben“, sagt der Altstadtfest-Organisator. „Wir sind selbst gespannt.“ Denn das Team, das sich die Neuerung ausgedacht hat, hat sich ziemlich schnell ein paar Profis dazugeholt – „Schauspieltalente“, so nennt sie Büschel: Peter Resler als Rentmeister und Johannes Kellerer als Magistratsmitglied. Sie seien direkt Feuer und Flamme gewesen. Bei konspirativen Treffen mit Anton Oberfrank haben sie das Gerichtsverfahren entwickelt – und präsentieren es am Samstag um 19.15 Uhr den Friedberger Bürgerinnen und Bürger, die aufgefordert sind, sich zahlreich einzufinden.

Was genau sie sich haben einfallen lassen, bleibt bis dahin noch ein Geheimnis. „Das Altstadtfest lebt seit jeher von überraschenden Aktionen und Auftritten“, sagt Frank Büschel. Wer also wissen möchte, was genau dem Angeklagten vorgeworfen wird und welche Strafe durch den Rentmeister verhängt wird, sollte an einem der beiden Festsamstage auf den Marienplatz kommen.

Die Bäckertaufe, eine Strafe im Mittelalter für die Bäcker für zu klein oder schlecht gebackenes Brot, ist für Friedberg nicht überliefert, wohl aber für Augsburg. Im Altstadtfest „Friedberger Zeit“ hält die Stadtwache, die von Anfang an von Mitgliedern des THW gebildet wird, mit der Bäckertaufe Persönlichkeiten den Spiegel vor.