Baindlkirch

vor 34 Min.

Die First Responder Baindlkirch üben für den Ernstfall

Plus Die Ersthelfer lernen bei einem speziellen Fahrsicherheitstraining, ihr neues Einsatzfahrzeug zu beherrschen. Jede Sekunde zählt.

Von Christine Hornischer

Seit einigen Wochen haben die First Responder Baindlkirch ein neues Einsatzfahrzeug. Um das neue Fahrzeug auch in Grenzsituationen kennen und kontrollieren zu lernen, nahmen sie an einem Intensivtraining für Blaulicht und Rettungsfahrzeuge beim ADAC teil. „Die Sicherheit unserer Aktiven steht bei uns an erster Stelle, von daher wollten wir alle gut vorbereitet wissen, wenn das schöne neue Auto in Dienst geht“, sagte Franz Guha von den First Respondern.

