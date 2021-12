Baindlkirch

Feuerwehr eröffnet Schnellteststation in Baindlkirch

Die First Responder Baindlkirch eröffnen an diesem Wochenende wieder eine Schnellteststation, diesmal allerdings in Baindlkirch am Feuerwehrhausparkplatz.

Auf der Suche nach einer Corona-Teststation? Ehrenamtliche bieten an mehreren Tagen in Baindlkirch wieder Schnelltests an. Weitere Helfer sind willkommen.

Von Christine Hornischer

Die First Responder Baindlkirch eröffnen an diesem Wochenende wieder eine Corona-Schnellteststation, diesmal allerdings in Baindlkirch am Feuerwehrhausparkplatz. Federführend betreut erneut die Baindlkircher Feuerwehr das Zentrum, weitere Organisationen, die helfen wollen, sind herzlich willkommen. „Das Zentrum beschränkt sich nicht auf die Bürger unserer Gemeinde. Alle Bürger der Umgebung sind herzlich willkommen“, so Franz Guha, Kommandant der Baindlkircher Feuerwehr. Das Zentrum stehe wie schon im Sommer unter dem Motto „miteinandfüreinand“. Corona: So kann man Schnelltests buchen Getestet werden können alle Bürgerinnen und Bürger über sechs Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. FFP2-Maske und Ausweis müssen mitgebracht werden. Der Abstrich erfolgt nach Terminvergabe im Internet. Die First Responder bitten darum, dass diejenigen, die die Corona Warn App haben, das Schnelltestprofil einrichten. „Das erleichtert uns die Datenerfassung immens“, sagt Kommandant und Rettungssanitäter Franz Guha. Corona: Schnelltests in Baindlkirch Der medizinische Rat des 23-Jährigen für die Bewältigung der momentanen Corona-Eskalation: Kontakte reduzieren auf ein notwendiges Minimum, Hygieneregeln einhalten, Masken tragen und definitiv impfen. „Wir sehen im Rettungsdienst täglich ungeimpfte Patienten, die unnötigerweise durch ihren Zustand Krankenhauskapazitäten blockieren“, warnt Guha. Die Terminvergabe findet wie gehabt online unter https://page.booking-time.com/schnelltestzentrumffwbaindlkirch statt. Bei spontanem Vorbeikommen, kann es zu längeren Wartezeiten kommen, warnen die Organisatoren. Das sind für nächste Zeit die Öffnungstermine der Schnellteststation: Samstag 11. Dezember 12.30 bis 14 Uhr

Mittwoch 15. Dezember 18 bis 19 Uhr

Freitag 17. Dezember. 18 bis 19 Uhr

Donnerstag 23. Dezember 18 bis 19 Uhr (extra vor Weihnachten )

) Dienstag 28. Dezember 18 bis 19 Uhr

Donnerstag 30. Dezember 18 bis 19 Uhr (direkt vor Silvester )

) Dienstag 4. Januar 18 bis 19 Uhr

Freitag 7. Januar 18 bis 19 Uhr

Mittwoch 12. Januar 18 bis 19 Uhr

Freitag 14. Januar 18 bis 19 Uhr

Mittwoch 19. Januar 18 bis 19 Uhr

Freitag 21. Januar 18 bis 19 Uhr

Dienstag 25. Januar 18 bis 19 Uhr

Freitag 28. Januar 18 bis 19 Uhr

