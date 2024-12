Konzerterlebnis in Baindlkirch: Weihnachten mit der Schäferfamilie

Im festlich geschmückten Gasthof Giggenbach in Baindlkirch lockte die „Schäferweihnacht“ viele Besucherinnen und Besucher an. Rund 100 Gäste genossen einen Abend voller Musik, Besinnlichkeit und Gemeinschaft. Bereits vor dem Konzert nutzten viele die Gelegenheit, ein leckeres Essen zu genießen und sich auf den Abend einzustimmen. Die Vorfreude war groß, und die Stimmung im Saal herzlich und familiär.

Die „Schäferweihnacht“ hat sich längst einen festen Platz im Kalender vieler Fans gesichert. Mit ihrer Mischung aus fröhlichen Liedern, emotionalen Momenten und persönlicher Nähe schaffen es die Künstler, jedes Jahr aufs Neue zu begeistern. Das Konzert begann mit einer herzlichen Begrüßung durch Richard Wiedl. Gemeinsam mit seiner Familie stimmte er das erste Lied „Fröhliche Weihnacht überall“ an, das den Saal sofort in weihnachtliche Stimmung versetzte. Der erste Teil des Programms war geprägt von schwungvollen Liedern wie „Schäfermedley“ und „Ich habe Spaß an meinem Schäferleben“, die die Gäste zum Mitklatschen animierten. Besonders das „Wolgalied“ sorgte für Gänsehautmomente und war einer der Höhepunkte des Abends.

Nach einer kurzen Pause wurde es weihnachtlicher. Im zweiten Teil des Abends standen Lieder wie „Die Kraft der Liebe“ und „Am Weihnachtsbaume“ im Mittelpunkt. Diese ruhigeren und besinnlicheren Stücke schufen eine Atmosphäre, die das Publikum spürbar berührte. Der Abend endete mit einem gemeinsamen Singen des „Stille Nacht“, das den Saal in eine einzigartige Stimmung versetzte.

Angela Wiedl führt mit warmer Stimme und emotionalen Ansagen durchs Programm

Angela Wiedl, bekannt aus der Volksmusikszene, führte mit ihrer warmen Stimme und ihren emotionalen Ansagen durch den Abend. Sie betonte, wie wichtig es sei, gerade in schwierigen Zeiten Hoffnung und Freude zu verbreiten. Ihr Ehemann Richard Wiedl brachte mit seinem Humor und seiner lockeren Art Leichtigkeit ins Programm, während die zwölfjährige Gina Wiedl mit ihrer klaren Stimme und frischen Ausstrahlung das Publikum beeindruckte. Trotz ihres jungen Alters stand sie sicher auf der Bühne und gewann viele Herzen.

Uwe Erhardt, der „Ur-Schäfer“, ergänzte die Familie mit seiner tiefen Stimme und seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Seine Darbietungen verbanden Tradition und Emotion und rundeten das Programm perfekt ab. Was die „Schäferweihnacht“ besonders machte, war das Gefühl der Gemeinschaft. Es wurde gelacht, mitgesungen und geklatscht, aber auch den besinnlichen Momenten aufmerksam gelauscht. „Man fühlte sich wie in einer großen Familie“, sagte eine Besucherin aus Augsburg. Am Ende gab es stehende Ovationen und die Gäste verabschiedeten die Künstler mit herzlichem Applaus und einem Lächeln.

Nach diesem erfolgreichen Abend blickt die Schäferfamilie Wiedl voller Vorfreude auf das nächste Jahr. Für Dezember 2025 ist eine Tour geplant, die unter anderem in Chemnitz und weiteren Städten in Ostdeutschland Station machen wird. Auch ein vielversprechendes Programm in Baindlkirch ist wieder geplant. Die Künstler freuen sich darauf, erneut für Weihnachtsfreude zu sorgen und ihr Publikum zu verzaubern.Mit ihrer Mischung aus fröhlicher Musik, emotionalen Momenten und einer familiären Atmosphäre hat die „Schäferweihnacht 2024“ bewiesen, warum sie so beliebt ist. Es war ein Abend, der die Menschen nicht nur unterhielt, sondern auch berührte. Die Gäste gingen mit einem Lächeln nach Hause – und mit der Vorfreude auf die nächste „Schäferweihnacht“.