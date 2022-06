Baindlkirch

vor 32 Min.

Miteinander von Wohnen und Landwirtschaft in Baindlkirch gewünscht

Plus Einige Einwände gibt es gegen die Einbeziehungssatzung "An der Riedhofstraße" in Baindlkirch. Doch die Gemeinde sieht keine Schwierigkeiten.

Von Christine Hornischer

In der aktuellen Sitzung des Rieder Gemeinderats beschäftigten sich die Räte mit dem Erlass einer Einbeziehungssatzung beim Baugebiet „An der Riedhofstraße“ in Baindlkirch. Mit der Einbeziehung eines bestimmten Areals an der Riedhofstraße im Norden von Baindlkirch will die Gemeinde die Errichtung eines Wohngebäudes ermöglichen. Mit der Satzung sollen knapp 1300 Quadratmeter Außenbereichsfläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil von Baindlkirch einbezogen werden.

