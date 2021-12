Motorradfahrer stürzt in Baindlkirch auf Flucht vor der Polizei

Kontrolle in Baindlkirch: Auf einen Motorradfahrer kommt jetzt ganz schön viel Ärger zu.

Am Donnerstag um kurz vor 12 Uhr wollte eine Polizeistreife in Baindlkirch einen Motorradfahrer kontrollieren. Als die Beamten ihn zum Anhalten aufforderten, beschleunigte der 38-Jährige und fuhr mit ca. 90 Stundenkilometern durch die Ortschaft. Auf einem Feldweg stürzte er in einer Linkskurve und konnte festgenommen werden.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten insgesamt rund 60 Gramm Betäubungsmittel (Ecstasy, Marihuana und LSD) beim Fahrer fest. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer aktuell gültigen Fahrerlaubnis. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere zehn Gramm Marihuana sichergestellt. Die Beamten fanden zwei Revolver, deren Herkunft und Funktionstüchtigkeit derzeit überprüft werden.

Waffen, Rauschgift, Verkehrsgefährdung: Polizei ermittelt

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr, Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt.