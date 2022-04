Polizei sucht Zeugen: Boulebahn in Baindlkirch beschädigt

Unbekannte zerstörten Zählwerke, Besen und Walzen bei der beliebten Freizeiteinrichtung.

Claudia Bordon-Vieler, die Kümmerin der Gemeinde Ried, ist fassungslos: "Zum zweiten Mal wurde nun unsere Boulebahn in Baindlkirch mutwillig zerstört." Dieses Mal beschädigten Unbekannte beide Zählwerke, Besen und Walze. Die Polizei sei darüber informiert. Auch bittet die Boule-Gemeinschaft von Baindlkirch, Hinweise an die Polizei weiterzuleiten. Die Polizeiinspektion in Friedberg ist unter der Rufnummer 0821/3231710 erreichbar.

Seit drei Jahren erfreuen sich die beiden Boule-Bahnen in Baindlkirch großer Beliebtheit und man trifft sich dort zum gemeinsamen Spiel. Die Bahn wurde in ehrenamtlicher Arbeit mühevoll von den Boule-Spielern errichtet und trägt einen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander bei. (sev)