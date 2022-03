Schockanrufe: Unbekannte geben sich als Polizisten aus

Unbekannte geben sich in Baindlkirch am Telefon als Polizisten aus und fordern die Angerufenen auf, ihnen ihr Geld zu übergeben. Mehrere Personen sind betroffen.

Mehrere Personen aus Baindlkirch erhielten am Dienstag sogenannte Schockanrufe. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten mit, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die Opfer wurden per Telefon angewiesen, entweder ihr Barvermögen von ihrem Konto oder zu Hause aufbewahrtes Geld zum Schutz dem vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

Kein Angerufener fiel auf die Schockanrufe herein

In keinem der Fälle kam es zu einem Vermögensschaden. Aufgrund der aktuell häufig auftretenden Anrufe falscher Polizeibeamter rät die Polizei, vorsichtig mit personenbezogenen Daten am Telefon vorsichtig umzugehen. (AZ)