vor 49 Min.

Sirenen in Baindlkirch: So übt die Feuerwehr für einen Kellerbrand

Plus Rauch im Haus, eine Verletzte muss aus dem Keller gerettet werden - bei einer Gemeinschaftsübung trainiert die Feuerwehr Baindlkirch für den Ernstfall.

Von Christine Hornischer

Sirenen tönten vergangene Woche durch Baindlkirch. Sie riefen zu einer großen Gemeinschaftsübung der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch mit dem BRK Landsberg und der Feuerwehr Mittelstetten. "Kellerbrand mit vermisster Person in Baindlkirch am Rosenacker" hieß es über Funk, als die Sirene lief. "Dies ist für die Floriansjünger ein Stichwort, bei dem es jeder gestandenen Einsatzkraft die Haare aufstellt", sagte Kommandant Franz Guha. "Nachdem es sich aber hierbei um unsere groß angekündigte Alarmübung handelte, war der Adrenalinschub nicht ganz so groß."

