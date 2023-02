Unbekannter Autofahrer fährt Hydrant um und flüchtet

In Baindlkirch kommt es bei einem Unfall zu einem ungewöhnlichen Sachschaden. Im Anschluss flüchtet der Verursacher.

Ein Unbekannter hat in Baindlkirch einen Wasserhydranten umgefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr in der Straße Am Rosenacker. Der Verursacher meldete den Vorfall jedoch nicht.

Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Friedberg bittet Unfallzeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)