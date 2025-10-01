Feuerwehr bei Leistungsprüfung erfolgreich

Zwei Gruppen der Feuerwehr Baindlkirch und Eismannsberg haben erfolgreich die Leistungsprüfung “Gruppe im Löscheinsatz” abgelegt. Nach zwei Wochen anstrengendem Training konnten beide Gruppen mit großem Erfolg bestehen. Unter den strengen Augen der Kreisbrandinspektion galt es neben dem Standardlöschaufbau auch noch in Knotenkunde und Saugschlauchkuppeln zu überzeugen. Die Leistungsprüfung wird bayernweit einheitlich abgenommen und geht vor allem um den ordentlichen Aufbau in einer bestimmten Zeit. Folgende Stufen wurden absolviert: Stufe 1: Jens Witt, Sophia Giggenbach, Angela Widmann, Kilian Reisinger, Leni Borsch, Kilian Schönherr, Chiara Spörl, Carolina Müller, Magdalena Reisländer und Felix Wunder (beide Eismannsberg). Stufe 2: Bastian Huber, Daniel Widmann, Steve Ohm, Sebastian Fisel. Stufe 3: Max Alberstötter, Thomas Jaser. Stufe 4: Franz Guha. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!