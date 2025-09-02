„Ein echter Schock“: Bestürzung über Aus des Weißwurst-Mekkas

„Eine Nachricht, die man kaum wahrnehmen kann!“, schreibt ein Leser auf Facebook. „Für mich persönlich ein echter Schock!“ Reaktionen wie diese findet man in den sozialen Netzwerken aktuell zahlreiche. Ausgelöst hat sie diese Nachricht: Das Weißwurst-Mekka der Familie Neumeier in Baindlkirch hört zum 1. Oktober auf. Die Bestürzung über das Aus ist bei zahlreichen Leserinnen und Lesern groß.

„Sehr traurig, dass so ein Stück Kindheit wegfällt“, sagt etwa Cindy Castro, die in Baindlkirch aufgewachsen ist. „Ich habe unzählige Male mit meinen Eltern dort gegessen und eine tolle Zeit gehabt. Als Kind haben wir am Donnerstag immer geschaut, was für Nummernschilder auf den Autos waren und haben gestaunt, wo sie alle herkamen. Sogar mit Reisebussen.“ Noch heute schaue sie immer gerne zum Weißwurstessen hin.

Weißwürste in Baindlkirch: „Die besten weit und breit“

Auch Barbara Walter und ihre Familie fahren regelmäßig nach Baindlkirch – „um diesen Genuss auszukosten“, wie sie sagt. Ihrem Vater, der in Weichering im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lebt, könne man „keine größere Freude machen, als nach Baindlkirch zu fahren. Er schwärmt noch Tage danach von den ‚sauguatn‘ Weißwürsten.“ Als kleinen Beweis schickt Walter ein Foto mit, auf dem ihr Vater strahlend eine Kette Weißwürste in die Luft hebt: „Die Freude ist doch wirklich zu sehen.“

Vitus Lautner aus Weichering (rechts, mit Schwiegersohn Robert) schwärmt noch Tage danach von den „sauguatn" Weißwürsten, die es bei Familie Neumeier gibt. Foto: Barbara Walter

Walters Vater war nicht der einzige, der für die Weißwürste der Familie Neumeier einen weiten Weg auf sich nahm. Peter Kuß aus Mering erzählt, wie Freunde von ihm aus den USA „immer größten Wert auf einen Besuch in Baindlkirch gelegt haben“. Die Weißwürste der Neumeiers seien für ihn „die besten weit und breit“. Das Aus stimme ihn traurig. „Die Individualität im Metzgerhandwerk geht immer mehr verloren. Schade...“ Selbst die Konkurrenz meldet sich zu Wort. „Sehr schade, wenn ein Kollege aufhören muss“, kommentiert die Metzgerei Reich aus Mering auf Instagram. „Mit schließenden Metzgereien gehen Rezepte und Traditionen verloren.“

Familie Neumeier hört auf: „Ein Teil meines Lebens“

Das Weißwurstessen im Rieder Ortsteil ist seit fast 40 Jahren legendär – dabei hatte alles mit einem kleinen Tisch angefangen, den Familie Neumeier hingestellt hatte. Irgendwann saßen mehrere Hundert Gäste im umgebauten Hofstall zusammen, es herrschte Dorffest-Stimmung. Bis zu 3000 frische Weißwürste gingen an einem solchen Tag über die Theke. Damit ist ab Oktober Schluss. Dabei hatte Familie Neumeier die Corona-Pandemie trotz aller Herausforderungen gut überstanden. Zu den Gründen für die Schließung wollte sich die Familie bislang nicht äußern. „Irgendwann ist einfach Schluss und irgendwie geht es immer weiter“, hatte Chef Peter Neumeier gegenüber unserer Redaktion gesagt.

„Wieder eine tolle Sache, die leider verschwindet. Schade!“, schreibt ein Leser auf Facebook. „Das war immer unser Highlight nach der Nachtschicht einmal die Woche. Das hat einfach dazugehört.“ Für einen anderen Nutzer war das Weißwurst-Mekka in Baindlkirch „ein Teil meines Lebens. Was ich Leute aus München hingeschleppt habe – und alle waren begeistert.“ Für ihn steht fest: „Da muss ich unbedingt noch einmal hin.“

Das sieht auch Sandra Schredl aus Olching so. „Natürlich werden wir vor der Schließung nochmal bei Familie Neumeier vorbeischauen“, sagt sie. Ihre Familie und sie habe vor allem die Qualität der Würste überzeugt. „Nirgends haben die Würste so gut geschmeckt wie bei den Neumeiers.“ Außerdem hebt Schredl die Freundlichkeit aller Mitarbeiter, den hervorragenden Service und die Preise hervor, die aus ihrer Sicht noch human waren. „Alles in allem ein echter Verlust.“