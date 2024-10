Bauausschuss Mering fühlt sich vom Kreisbauamt übergangen

Ein Bauherr möchte in der Augsburger Straße in Mering zwei Mehrfamilienhäuser errichten. Dafür hat er auch die Baugenehmigung vom Landratsamt Aichach-Friedberg erhalten. Als er jetzt noch etwas ändern wollte, machte ihm der Bauausschuss Mering aber einen Strich durch die Rechnung. „Im Prinzip sind die Änderungen gar nicht so gravierend, aber was uns viel mehr stört, ist das Handeln eines Mitarbeiters im Kreisbauamt“, sagte Bürgermeister Florian Mayer.

Schwierige Zufahrt zum Grundstück in der Augsburger Straße

Die Vorgeschichte: Für das Vorhaben wurde bereits am 24. Juli 2023 das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Es seien keine Befreiungen vom Bebauungsplan notwendig. Lediglich die Zufahrt zum Grundstück an der Augsburger Straße sahen die Mitglieder des Bauausschusses kritisch. Das Landratsamt gibt als Baubehörde letztendlich den Ausschlag, ob der Antrag genehmigt wird oder nicht. Die Marktgemeinde hatte darum gebeten, die Zufahrtssituation im Rahmen der Genehmigung nochmals zu prüfen. Diese wurde von der Baubehörde als unkritisch beurteilt. Der zuständige Sachbearbeiter am Landratsamt sah jedoch in einigen Punkten des Planes Befreiungen vom Bebauungsplan für notwendig an. „In so einem Fall hätte er Rücksprache mit der Gemeinde halten müssen, um das nochmals im Bauausschuss zu beraten“, informierte Sebastian Seyßler von der Meringer Bauabteilung die Mitglieder des Bauausschusses. Dies sei aber nicht erfolgt. Stattdessen wurde am 3. November 2023 das Vorhaben durch das Landratsamt baurechtlich genehmigt.

Bürgermeister Mayer informierte darüber, dass man auch im Kreisbauamt über das Verhalten des Mitarbeiters nicht glücklich sei. Mittlerweile arbeite die betreffende Person nicht mehr im Bauamt. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt könne man die bestehende Baugenehmigung nicht zurücknehmen, da sich das Landratsamt in diesem Fall schadensersatzpflichtig machen würde. Der Bauherr habe keine Befreiung von den überbaubaren Flächen beantragt. In der Änderungsplanung sind die Balkone leicht abgeänderter Form dargestellt. Eine Überschreitung wird statt der 1,1 Meter nun mit 1,3 Meter errechnet.

Der Bauausschuss fühlte sich übergangen und in seiner Planungshoheit eingeschränkt. „Man hätte auf jeden Fall mit uns Rücksprache halten müssen, vielleicht hätten wir zu den Befreiungen doch noch etwas sagen wollen“, meinte Georg Resch, CSU-Fraktionsvorsitzender.

Auf Nachfrage unserer Redaktion antwortet eine Sprecherin des Landratsamtes: „Das Landratsamt Aichach-Friedberg als untere Bauaufsichtsbehörde schätzt den Stellenwert der Planungshoheit im Rahmen des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts sehr hoch ein.“ Die Gemeinde habe bei diesem Bauvorhaben ihr Einvernehmen zu einem gewissen Planungsstand erteilt, der auch die gegenständlichen Balkone zum Inhalt hatte, jedoch nicht explizit zu der erforderlichen Befreiung bezüglich der Überschreitung der Baugrenzen durch die Balkone Beschluss gefasst. „Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände wurde im vorliegenden Fall bei der Verbescheidung jedoch leider übersehen, darauf zu achten, dass die Gemeinde explizit zu dieser Befreiung ihr gemeindliches Einvernehmen zu erteilen hatte, um diese entsprechend zu gewähren und damit insgesamt Baurecht zusprechen zu können.“

Das Landratsamt Aichach-Friedberg bedauere dieses Versehen des ehemaligen Mitarbeiters und war der Auffassung, dass eine nachträgliche Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Baugrenzenüberschreitung durch die bereits vorgestellten und dem Gremium auch damals schon bekannten Balkone diesen Mangel beheben beziehungsweise heilen und der Planungshoheit somit Rechnung tragen könnte.

Das ist das Abstimmungsergebnis in Mering

Irmgard Singer-Prochazka (SPD) störte sich daran, dass für die 14 Wohneinheiten in beiden Häusern, der Bauherr eine Befreiung von der Spielplatzsatzung beantragt hatte. „Wenn wir ihm jetzt eine Ausnahme erteilen und er statt einem Spielplatz uns eine Ablöse zahlt, dann macht das Schule.“ Für die Grünen sprach Tobias Listl sich klar gegen die Änderungen aus. Der Bebauungsplan sei noch nicht sehr alt und da sollte die Kommune nicht schon wieder davon abweichen, waren sich die Mitglieder im Bauausschuss einig. Die Tekturen wurden einstimmig abgelehnt. Die Befreiung von der Spielplatzsatzung wurde mit neun zu vier Stimmen ebenfalls abgelehnt.