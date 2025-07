Warum steht ein Kran bei der Friedberger Pallotti-Kirche?

Über 70 Jahre haben die Dachziegel der Friedberger Pallotti-Kirche durchgehalten. Doch nun schlägt ihnen quasi die letzte Stunde vom benachbarten Kirchturm aus. Der Turm wird seit Kurzem von einem Baukran überragt und Gerüstbauer sind am Werke. Alles Vorzeichen der jetzt anstehenden Dachsanierung.

Daran führt jetzt kein Weg mehr vorbei, erklärt der Provinzökonom der Pallottiner, Pater Rainer Schneiders. Schließlich stammen die Dachziegel noch aus der Bauzeit der 1954 fertiggestellten Kirche und haben damit ihre übliche Lebensdauer weit überschritten. Bei Schneelast und Sturm hatten sich schon Ziegel gelockert. Das Risiko, dass der darunter liegende intakte Dachstuhl feucht werden könnte oder gar zu faulen beginnt, wollen die Pallottiner nicht eingehen. „Die Balken sind zum Glück in Ordnung“, sagt Pater Schneiders.

Friedberger Pallottiner installieren Fotovoltaik auf dem Kirchendach

Die jetzt anstehende Erneuerung der Dachziegel und die Spenglerarbeiten wollen die Pallottiner als Chance nutzen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das dann neu gedeckte Kirchendach wird mit 143 Solarmodulen bestückt. Darüber hinaus kommen 23 weitere Module auf das neue Archivgebäude. Die Pallottiner sehen dies laut Pater Schneiders als Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung. Die Gesamtleistung der neuen Module soll im Idealfall so viel Strom erzeugen, wie ihn üblicherweise bis zu 40 Haushalte verbrauchen. Gerade tagsüber sei der Strombedarf im Pallottiner-Provinzialrat hoch - bedingt beispielsweise durch die Wäscherei, Küche und in den Büros, so Pater Schneiders.

Die neuen Fotovoltaikanlagen sind aber nur ein Teil eines umfassenderen Energiekonzepts, das die Friedberger Pallottiner in diesem Jahr mithilfe des Energieberaters Matthias Kratzmeier aus Königsbrunn umsetzen. Im Frühjahr wurde auf energiesparende LED-Leuchttechnik umgerüstet. Rechtzeitig vor dem Winter sollen zwei Wärmepumpen eingebaut werden, um das Hauptgebäude zu heizen. Der Gasverbrauch soll somit deutlich sinken.

Icon Vergrößern Der Provinzökonom der Pallottiner, Pater Rainer Schneiders, macht sich ein Bild von den Vorarbeiten für die anstehende Dachsanierung der Friedberger Pallotti-Kirche. Foto: Andreas Schmidt Icon Schließen Schließen Der Provinzökonom der Pallottiner, Pater Rainer Schneiders, macht sich ein Bild von den Vorarbeiten für die anstehende Dachsanierung der Friedberger Pallotti-Kirche. Foto: Andreas Schmidt

Die Dachsanierung wird allerdings die auffälligste Baustelle. Die Bauleitung hat das Friedberger Architekturbüro Fußner und Kühne und die Solarmodule liefert die Firma Treffler ebenfalls aus Friedberg. Den Pallottinern ist es laut Pater Schneiders wichtig, mit örtlichen Firmen zusammenzuarbeiten. Der Provinzökonom geht davon aus, dass allein die Dachsanierung einschließlich der Solarmodule etwa 250.000 Euro kosten wird.

Dachsanierung der Friedberger Pallotti-Kirche kostet 250.000 Euro

Auch diese Summe fordert die Pallottiner heraus. Spenden sind willkommen. Pater Schneiders will dies als Einladung verstanden wissen. „Spenden würden uns deutlich entlasten, auch zugunsten vieler anderer wichtiger Pallottiner-Projekte weltweit“, sagt der Provinzökonom. Bis September soll das große Kirchendach neu gedeckt und mit Modulen bestückt sein. Für Kirchgänger gibt es trotz des Krans auf dem Vorplatz keine Einschränkungen. (AZ)