Neue Halle für den Friedberger Bauhof

Auf dem Gelände des Friedberger Bauhofs entsteht eine neue Stahlhalle. Sie dient als KfZ-Unterstand für den Baubetriebshof am Altstandort. Das wurde im Sommer im Stadtrat beschlossen.

Die Halle soll den Großteil der Bauhof-Fahrzeuge bündeln, so dass an anderer Stelle die Kapazitäten umgenutzt werden können. Der Aufbau der Halle ist für Anfang November geplant und wird dieses Jahr noch fertiggestellt.

Hintergrund: Im Rahmen der Aufrechterhaltung der Betriebstauglichkeit wurde im ersten Schritt für diesen Hallenbau und weitere Maßnahmen zusammen ein Budget von 350.000 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus kommt es in den nächsten Schritten bei den Ertüchtigungsmaßnahmen zu weiteren Gebäudeertüchtigungen, Brand- und Arbeitsschutzmaßnahmen, statischen Mängelbehebungen etc. Insgesamt werden dafür aktuell rund 2,4 Millionen Euro veranschlagt. (AZ)