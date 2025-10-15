Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Bauarbeiten auf dem Bauhof-Gelände in Friedberg

Friedberg

Neue Halle für den Friedberger Bauhof

Mit der Maßnahme beginnt die Ertüchtigung des Altstandorts in Friedberg-Süd.
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Gelände des Friedberger Bauhofs wird eine neue Halle errichtet.
    Auf dem Gelände des Friedberger Bauhofs wird eine neue Halle errichtet. Foto: Gerd Horseling

    Auf dem Gelände des Friedberger Bauhofs entsteht eine neue Stahlhalle. Sie dient als KfZ-Unterstand für den Baubetriebshof am Altstandort. Das wurde im Sommer im Stadtrat beschlossen.

    Die Halle soll den Großteil der Bauhof-Fahrzeuge bündeln, so dass an anderer Stelle die Kapazitäten umgenutzt werden können. Der Aufbau der Halle ist für Anfang November geplant und wird dieses Jahr noch fertiggestellt.

    Hintergrund: Im Rahmen der Aufrechterhaltung der Betriebstauglichkeit wurde im ersten Schritt für diesen Hallenbau und weitere Maßnahmen zusammen ein Budget von 350.000 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus kommt es in den nächsten Schritten bei den Ertüchtigungsmaßnahmen zu weiteren Gebäudeertüchtigungen, Brand- und Arbeitsschutzmaßnahmen, statischen Mängelbehebungen etc. Insgesamt werden dafür aktuell rund 2,4 Millionen Euro veranschlagt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden