Die Hörmannsberger Straße in Kissing ist drei Monate gesperrt

Am Montag, 14. April, werden die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen in der Hörmannsberger Straße losgehen. Im März 2024 gab es bei der Hörmannsberger Straße 1 einen Wasserrohrbruch. In diesem Zusammenhang stellte die Gemeinde Kissing fest, dass die circa 50 Jahre alte Wasserleitung schon sehr dünn ist und als eine der ältesten Wasserleitungen dringend ausgetauscht werden muss. Bis Mitte Juli werden sich die Bauarbeiten hinziehen. Die Umleitung des Straßenverkehrs von Kissing nach Hörmannsberg erfolgt über Mering.

