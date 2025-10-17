Baumfällungen entlang des Deichs am Mandichosee bei Mering

Ab Montag werden an zwei Deichen südlich des Mandichosees Bäume und Büsche gefällt. Das teilt das Energieunternehmen Uniper mit. Aus Gründen der Stand- und der Hochwassersicherheit sowie für regelmäßige Sichtkontrollen müssten Hochwasserschutzdeiche gehölzfrei gehalten werden. So sei es in den behördlichen Vorgaben festgehalten.

Betroffen ist eine Deichlänge linksseitig von rund 120 Metern und rechtsseitig von rund 280 Metern. Der Zeitraum liege außerhalb der Vegetationsperiode sowie der Vogelbrutzeit und sei bewusst gewählt worden. Die Arbeiten an den zwei Hochwasserschutzdeichen auf beiden Seiten des Lechs finden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde statt.

Bäume würden durch ihre Wurzeln die Standfestigkeit des Deichs gefährden, teilt Uniper mit. Zudem würden ausbrechende Wurzelteller den Deich empfindlich schwächen. Büsche würden die Einsehbarkeit und somit die Möglichkeiten der regelmäßigen Sichtkontrolle einschränken. (AZ)