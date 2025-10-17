Icon Menü
Baumarbeiten am Mandichosee bei Mering starten am Montag

Königsbrunn/Mering

Baumfällungen entlang des Deichs am Mandichosee bei Mering

An zwei Hochwasserschutzdeichen südlich des Sees werden Bäume und Büsche gefällt. Die Standfestigkeit des Deichs soll nicht gefährdet werden.
    Der Mandichosee liegt zwischen Königsbrunn und Mering.
    Der Mandichosee liegt zwischen Königsbrunn und Mering. Foto: Marlene Miehle (Archivbild)

    Ab Montag werden an zwei Deichen südlich des Mandichosees Bäume und Büsche gefällt. Das teilt das Energieunternehmen Uniper mit. Aus Gründen der Stand- und der Hochwassersicherheit sowie für regelmäßige Sichtkontrollen müssten Hochwasserschutzdeiche gehölzfrei gehalten werden. So sei es in den behördlichen Vorgaben festgehalten.

    Betroffen ist eine Deichlänge linksseitig von rund 120 Metern und rechtsseitig von rund 280 Metern. Der Zeitraum liege außerhalb der Vegetationsperiode sowie der Vogelbrutzeit und sei bewusst gewählt worden. Die Arbeiten an den zwei Hochwasserschutzdeichen auf beiden Seiten des Lechs finden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde statt.

    Bäume würden durch ihre Wurzeln die Standfestigkeit des Deichs gefährden, teilt Uniper mit. Zudem würden ausbrechende Wurzelteller den Deich empfindlich schwächen. Büsche würden die Einsehbarkeit und somit die Möglichkeiten der regelmäßigen Sichtkontrolle einschränken. (AZ)

