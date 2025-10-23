Baurecht sorgt für Frust bei den Meringer Marktgemeinderäten

Marktgemeinderat Georg Resch fragt sich immer wieder einmal, warum er überhaupt noch im Bauausschuss ist. So geht es nicht nur ihm alleine. Fast in jeder Bauausschusssitzung in Mering wird darüber sinniert. In diesem Gremium machen sich die Mitglieder Gedanken darüber, wie sie die künftige Bebauung im Ort gestalten wollen, und dann wischt das Landratsamt alles wieder vom Tisch. So jedenfalls der Eindruck in Mering.

Verwaltungsgericht gibt Mering recht

Im jüngsten Fall hatte ein Bauträger zwei Mehrfamilienhäuser geplant, dazu gab der Marktgemeinderat nach längerem Hin und Her sein Einvernehmen. Anschließend gab es Änderungen, die vom geltenden Bebauungsplan abwichen. Diese Tekturplanung wurde von der Baubehörde am Landratsamt durchgewunken. Die Gemeinde wurde aber nicht gehört. Das wollte Mering sich nicht gefallen lassen und klagte beim Verwaltungsgericht Augsburg. Mering bekam recht, man hätte die Kommune anhören sollen. Ein Baustopp wurde verhängt. Jetzt bemüht sich der Bauherr um einen Kompromiss, zahlt sogar die Verfahrenskosten. Doch den Rätinnen und Räten geht das Verhalten gegen den Strich.

Warum braucht es überhaupt noch einen Bauausschuss?

Zu Recht fragt der Gemeinderat Erich Lutz nach dem Sinn von Bebauungsplänen, wenn sich ohnehin niemand daran hält. Die Räte sind frustiert, weil sie scheinbar keine Einflussnahme haben. Deshalb ist eine Reform des Baurechts notwendig, die den kommunalen Gremien genügend Einflussnahme erlaubt. Niemand will die Bauherren gängeln, sondern das Ortsbild soll weiter gestalten werden können.