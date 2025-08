Baustelle auf der B2: St. Afra wird vom Busverkehr abgeschnitten

Pünktlich zum Start der Sommerferien beginnt eine große Baustelle auf der B2 in Kissing. Los geht es am Freitag, 1. August. An diesem Tag werden die Umleitung eingerichtet und die Verkehrssicherungseinrichtungen für die Baustelle aufgebaut, die eigentlichen Bauarbeiten starten am Montag, 4. August. Es folgen vier Wochen Vollsperrung: Autofahrer und Anlieger müssen sich auf Belastungen einstellen. Der Meringer Ortsteil St. Afra ist von seiner Zufahrt zur B2 und damit auch vom Busverkehr abgeschnitten. Das sorgt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern für Befürchtungen und Kritik.

Denn natürlich ist von der Baustelle betroffen auch der Busverkehr betroffen, vor allem die Linie 102. Diese wird über die AIC12/Kissinger Straße umgeleitet und es entfallen zahlreiche Haltestellen, nämlich: Kissing, Gunzenlee“, „Kissing, Kornstraße“, „Kissing, Rosenstraße“, „Kissing, Kalkofenstraße“, „Mering, St. Afra B2“, „Mering, St. Afra Marienplatz“, „Mering, St. Afra Afrastraße“ und „Mering, St. Afra Gewerbegebiet“. Dafür gibt es nur eine Ersatzhaltestelle in Kissing in der Bahnhofstraße, Höhe Lindenstraße und eine in Mering-St.Afra in der Ohmstraße, Höhe Küchentreff. Auch das AVV-Anrufsammeltaxi 103 ist betroffen.

Busverkehr ist von Sperrung und Baustelle auf der B2 betroffen

Im Detail informiert der AVV auch auf seiner Internetseite. Das bedeutet für die Anwohnerinnen und Anwohner im Ortsteil St. Afra große Einschränkungen. „Dass die gesamte Siedlung St.Afra den ganzen August lang von der Buslinie 102 nicht mehr angefahren wird, ist nicht nur für Ältere und Gehbehinderte eine Katastrophe, sondern auch für viele Pendler! Die Ersatzhaltestelle für GANZ St.Afra liegt neben dem REWE, also schon fast in Mering-Innerort“, schreibt ein Betroffener an unsere Redaktion. Er würde sich eine Ersatzhaltestelle am Marienplatz wünschen.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt dazu der AVV: „Die Haltestelle wurde an die Ohmstraße verlegt, da dort eine geeignete Wendemöglichkeit besteht.“ Eine Weiterfahrt in den Ortsteil sei aus mehreren Gründen nicht umsetzbar: In der Nähe der Kirche fehle der Platz zum Wenden, und eine Schleifenfahrt durch die engen Wohnstraßen wäre nur mit großflächigen Halteverboten möglich. Zudem würde eine solche Schleife die Fahrzeit verlängern und wichtige Zuganschlüsse gefährden. „Nach sorgfältiger Abwägung wurde daher die nun umgesetzte Lösung gewählt, da diese die geringsten Nachteile für alle Fahrgäste mit sich bringt“, so der AVV.