Meringer Ortsmitte wird noch einmal komplett gesperrt

Mehr Grün, Sitzgelegenheiten, Temporeduzierung: mit dem großen Umbau will der Markt Mering die Aufenthaltsqualität der Ortsmitte verbessern. Die Arbeiten nähern sich dem Ende. Zur abschließenden Wiederherstellung der Fahrbahn und Durchführung noch ausstehender Arbeiten im Bereich des Marktplatzes wird allerdings noch einmal eine Vollsperrung erforderlich. Diese erfolgt im Zeitraum von Montag, 2. März bis einschließlich Samstag, 8. März.

Montag bis Freitag erfolgen verschiedenste Tätigkeiten. Am Samstag findet die abschließende, die gesamte Strecke umfassende Asphaltierung statt. Aus technischen Gründen sind die Zufahrten über die Hauptstraße (Münchener Straße, Marktplatz und Augsburger Straße) zum Amtmannberg, zur Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße und zur Herzog-Wilhelm-Straße nicht anfahrbar.

Sperrung in der Ortsmitte Mering: So verläuft die Umleitung

Die Umleitung erfolgt über den Jägerberg und die Bouttevillestraße. Der Amtmannberg ist bis zur dortigen Tiefgarage aus westlicher Richtung über die Bouttevillestraße zu erreichen. Die Herzog-Wilhelm-Straße ist aus östlicher Richtung anfahrend bis zum Parkplatz über die Kirchstraße erreichbar. Die Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße ist aus östlicher Richtung über die Luitpoldstraße erreichbar. Hierfür wird die Einbahnstraßenregelung bis zur Absperrung aufgehoben.

Die Gemeinde weist die Besucher von Ärzten und Praxen auf eine Sonderregelung hin: Sollten Gehbehinderungen eine kurzläufige Strecke zu Fuß nicht zulassen, besteht dennoch die Möglichkeit, Arztpraxen oder Physioeinrichtungen im gesperrten Bereich anzufahren. Hierzu bittet die Kommune die Betroffenen, Kontakt mit den Bauarbeitern vor Ort aufzunehmen. Diese weisen den Menschen dann einen Weg für ihren Pkw, damit das Ein-und Aussteigen vor den Praxen ermöglicht werden kann.

Einzig am Samstag, 8. März - an diesem Tag wird durchgehend asphaltiert - ist dies ausdrücklich nicht möglich. Auch bei anderen auftretenden Problemen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, die Mitarbeiter vor Ort anzusprechen. Diese werden sich laut dem Markt Mering bemühen, eine Lösung herbeizuführen.

Zwei weitere Vollsperrungen folgen vor der Eisdiele und beim Gasthof Andechser

Im direkten Anschluss an diese erste Vollsperrung wird es zur Herstellung der westlichen Teilabschnitte der Fahrbahnen in der Herzog-Wilhelm-Straße (Höhe Gasthaus) sowie Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße (Höhe Eisdiele) zu weiteren Vollsperrungen von vermutlich zwei Wochen je Straßenabschnitt kommen. Dies erfolgt nacheinander und nicht zeitgleich.

Zufahrten bis zum jeweils gesperrten Abschnitt sind dann aus östlicher Richtung über die Kirchstraße (in die Herzog-Wilhelm-Straße) bzw. Luitpoldstraße (in die Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße) möglich.

Der Busverkehr ist ebenfalls betroffen. Der AVV informiert über die entsprechende Fahrplanänderung. Wegen der Sperrung können die AVV-Regionalbuslinien 102, 103, 104 und das AVV-Anrufsammeltaxi die Haltestellen „Mering, Marktplatz“ und „Mering, St. Franziskus B2“ (hier nur in Richtung Kissing) in dem Zeitraum nicht anfahren. Die betroffenen Fahrten werden über die Bouttevillestraße umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden in der Bouttevillestraße (beim alten Feuerwehrhaus) sowie in der Augsburger Straße (gegenüber der Einmündung in die Bouttevillestraße) eingerichtet. (AZ)