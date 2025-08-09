Landtagsdirektor Peter Worm: Vier Jahrzehnte im Dienst der bayerischen Demokratie

Von seinem Amtszimmer im dritten Stock des Altbaus des Maximilianeums hat Peter Worm einen Rundblick über München – nebst Sehenswürdigkeiten wie dem Englischen Garten, Olympia-Gelände und Allianz-Arena. Viel Zeit, diesen Ausblick zu genießen, hat der Direktor des Bayerischen Landtags allerdings nicht. „Mein Tag ist sehr durchgetaktet“, erzählt er. Im Juli wurde Peter Worm für seinen wichtigen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Demokratie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Als Landtagsdirektor hat er 340 Mitarbeiter, die ihm unterstehen

Der 67-Jährige pendelt mindestens fünfmal in der Woche zwischen seiner Wahlheimat Mering und München. Er nimmt teil an Sitzungen und bespricht mit den Fraktionsgeschäftsführern die Tagesordnung für die Plenarsitzungen vor. Dazu kommen Besprechungen über parlamentarische Angelegenheiten. Das Amt hat rund 340 Mitarbeiter, die ihm unterstehen. „Da gibt es natürlich viel zu besprechen“, sagt Peter Worm. Auch IT-Fragen gehören zu den Verwaltungsaufgaben sowie der Bauunterhalt des Maximilianeums.

„Das ist hier wirklich ein sehr schöner Arbeitsplatz in einem historischen Gebäude mit einem besonderen Charakter“, sagt Peter Worm. Er verweist darauf, dass König Max II. damit der Bayerischen Öffentlichkeit eine Gemäldegalerie gewidmet hat. „Zum anderen stellte der König eine Studienstiftung zur Verfügung, um die Besten Bayerns unabhängig vom Geldbeutel der Eltern zu fördern – das finde ich eine ganz großartige Idee“, führt Worm aus.

Peter Worm fährt leidenschaftlich gerne Motorrad

Seit 76 Jahren wird das geschichtsträchtige Bauwerk als Parlamentsgebäude genutzt. 40 Jahre davon ist Peter Worm schon mit dabei. Eigentlich wäre er bereits im August 2023 in Ruhestand getreten, doch im Herbst stand die Landtagswahl an und die Präsidentin Ilse Aigner bat ihn, mit seinen Erfahrungen mitzuwirken, dem neuen Landtag einen guten Start zu ermöglichen. In den Ruhestand wird er nun erst im August 2026 gehen.

Sorgen, dass ihm nach den bewegten Jahren im Bayerischen Landtag zuhause in Mering langweilig werden könnte, macht er sich nicht. „Ich glaube, es wird keine Sekunde langweilig werden, nur anders“, so Worm. „Meine Hobbys kommen natürlich seit vielen Jahren zu kurz, aber ich gehe gemeinsam mit meiner Frau gern in Konzerte oder auch mal in die Oper“, verrät der gelernte Jurist. Auch Wandern, Skifahren, Lesen und Motorradfahren sind Aktivitäten, die nach der Zeit als Landtagsdirektor dafür sorgen könnten, dass der vermeintliche Ruhestand nicht allzu ruhig wird. „Ich komme nicht oft dazu, aber ich steige gern auf meine Maschine und fahre ein bisschen durch den Landkreis Aichach-Friedberg“, berichtet der 67-Jährige. Als Student ist Peter Worm bereits mit seiner Frau auf dem Motorrad durch ganz Europa gefahren, doch anlässlich der Geburt des ersten Sohnes stufte er das Hobby als zu gefährlich ein und verkaufte die Maschine. Vor sieben Jahren allerdings kaufte er sich ein Jubiläumsmodell eines BMW-Motorrads.

Peter Worm hat in Mering eine Heimat gefunden

„Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt und hoffe, dass ich gemeinsam mit meiner Frau und der Familie noch ein paar schöne Jahre erleben kann,“ sagt Peter Worm. Seine Gattin Annette und er lernten sich während ihrer Schulzeit am Gymnasium kennen. Als die beiden später beschlossen, eine Familie zu gründen, suchten sie ein neues Zuhause außerhalb der Großstadt, da beide sich eher als Landmenschen definieren. In Mering fanden sie eine Wohnung, später bauten sie ein Eigenheim. „Uns hat von Anfang an der Ortskern sehr gut gefallen, mit dem Ensemble um die Kirche herum“, erinnert sich Peter Worm. „Ich finde, Mering ist noch immer ein sehr authentischer Ort mit einer gewachsenen Struktur, obwohl der Ort sich seit wir 1992 hergezogen sind bevölkerungsmäßig fast verdoppelt hat“, so der Bayerische Landtagsdirektor. Was seine Frau und er, die beide ursprünglich aus Oberfranken stammen, noch zu schätzen wissen: „Es ist hier nicht so wahnsinnig touristisch: Man kann am Lech wunderbar laufen gehen oder im Hügelland hinter Mering Radfahren oder Spazierengehen – das Gesamtpaket ist einfach stimmig.“

Nach ihrer Zeit als Gymnasiallehrerin an einer Münchner Schule wechselte Annette Worm ans Friedberger Gymnasium, wo sie die letzten Jahre stellvertretende Schulleitung war, bevor sie 2023 in Pension ging. Der 34-jährige Sohn arbeitet als Anwalt in einer Münchner Steuerkanzlei. Die 29-jährige Tochter ist in einer Unternehmensberatung tätig.

Der Bayerische Verdienstorden ist eine große Ehre

Nun wurde Peter Worm für seinen wichtigen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Demokratie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. „Das war eine sehr, sehr große Ehre für mich“, sagt der Amtschef. „Demokratie läuft nicht von allein, sondern sie muss täglich verteidigt werden“, ist er überzeugt. Über den Verdienstorden sagt der Landtagsdirektor: „Mir war so eine Ehre nicht in die Wiege gelegt.“ Worm erinnert daran, dass er aus einer aus dem Sudetenland vertriebenen Handwerkerfamilie stammt, die in Deutschland ein neues Leben aufbauen musste. „Ich bin unendlich dankbar, dass es bei uns ein solches staatliches Schulsystem gibt, denn ein Privatschulsystem wie in England hätten sich meine Eltern schlichtweg nicht leisten können“, erzählt Peter Worm. „Ich glaube meine Eltern wären auch sehr stolz darauf, dass ich mich einbringen und etwas zurückgeben konnte und dies mit einem so hohen Orden anerkannt wird.“