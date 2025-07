Sommerkonzert des Gospelkonzerts lockt viele Besucher an

In ihren blauen Gewändern und grünen Schals warteten die 40 Sängerinnen und Sänger des Meringer St. John’s Gospelchores vor der Kirche auf die eintreffenden Gäste. Der Gospelchor besteht seit 2014 und singt temperamentvolle Gospels aus dem amerikanischen Süden, die Chorleiter und Pianist Fabian Schäfer in eigene Arrangements umschreibt. Der Chor freute sich auf das alljährliche Sommerkonzert und hatte kleine Häppchen, Kuchen, Hot Dogs und Getränke bereitgestellt. Zwei Chormitglieder konnten ihren Geburtstag mit den Gästen feiern. Wie erwartet war die Kirche beinahe voll, als der Gospelgottesdienst begann.

Mit „It’s me, oh Lord, standing in the need of prayer“ zogen die Sänger und Sängerinnen voller Begeisterung in die Kirche ein. „Wir freuen uns auf unser Sommerkonzert und wollen mit Ihnen danach noch gemeinsam feiern. Hoffentlich haben Sie Zeit mitgebracht!“, begrüßte Pfarrerin Carola Wagner die Gäste. Sie hatte an diesem Tag genauso wie der Sänger Wolfgang Stößlein Geburtstag. Das erste für das Konzert neu einstudierte, aber sehr bekannte Lied war „Swing low, sweet chariot“,das Elisabeth Bauer mit viel Empathie und Begeisterung als Solistin zum Besten gab.

Dreiköpfige Band begleitet den Gospelchor beim Konzert in Mering

Später übernahm sie noch das ruhige und wunderschöne Lied über die Liebe zu Jesus „Falling in love with Jesus“. „Lead me, guide me!“, übernahmen Wolfgang Stößlein und Voula Riepold im Duett. Stößlein sang alleine noch mit kräftiger Stimme den schwungvollen Gospel über den Spaziergang im Licht „Walking in the light“. Der Gospelchor wurde den ganzen Abend von einer dreiköpfigen Band begleitet, die gemeinsam mit dem Sound und der Beleuchtung durch das Technikteam für ein gelungenes Konzert sorgte. Am Bass spielte Michael Keitel, an der Gitarre Joachim Bräuer und ganz neu am Schlagzeug war Karl Lichtinghagen zu hören.

Es gab auch die Gospels „Glorious is the name of Jesus“ und „Total Praise“ mit einer sehr schönen Melodie, die keine Soli hatten und der Besucherin Diana Lucas besonders gut gefielen. Sie ist in Augsburg geboren und lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Halle. Sie lässt es sich aber nicht nehmen, für die Konzerte ihres früheren Chores nach Mering zu kommen. „Ich sang auch noch im Chor der militärischen Seelsorge Lechfeld-Kaufbeuren mit und im Chor von St. Ulrich in Augsburg. Singen ist einfach meine große Leidenschaft. Leider habe ich in Halle noch keinen passenden Chor gefunden“, verriet sie.

Pfarrerin Carola Wagner übernimmt Solopart

Carola Wagner übernahm den Solopart beim weiteren neuen Gospel „Born again“ und Daniel Hager wagte sich an das Solo bei „The presence of the Lord“. Es gab aber auch ein Medley zum Mitsingen mit bekannten Liedern, bevor das Publikum erstmals einen spanischen Gospel zu hören bekam. Als der Applaus gar nicht enden wollte, folgte noch das bekannte „Oh Happy Day“, bei dem alle lauthals mitsangen. Viele Besucher und Besucherinnen genossen danach noch das Gespräch mit dem Chor und ließen sich einen Hot Dog oder Kuchen schmecken.

Der St. John’s Gospelchor probt ab Mitte September wieder jeden Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum von St. Johannes, Martin-Luther-Str. 1 in Mering unter Leitung von Fabian Schäfer. Er sucht zur Unterstützung noch weitere Männerstimmen: Einfach vorbeikommen und mitsingen. Weitere Infos über stjohns-gospel.de.