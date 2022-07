Bei Graffiti-Aktion verschönern Schulen die Meringer Unterführungen

Das großangelegte Projekt wird durch die "Stiftung für Mering" gefördert. Jugendbeauftragte Jessica Bader kann dafür viele junge Malerinnen und Maler gewinnen.

Kurz stutzte der Geschäftsmann im Anzug mit Handy am Ohr, als er sichtlich in Eile den Abgang zur Bahnunterführung am Haltepunkt St. Afra beschritt. Denn er musste sich zwischen Farbeimern und Kisten mit Pinseln und Malerzubehör einen Weg bahnen. Sein Blick fiel auf die bunten Wände, wo Schülerinnen und Schüler der Meringer Realschule gerade mit viel Spaß ihre Kreativität auslebten. Weiter unterhalb war schon ein fertiges Kunstwerk zu sehen. Mit „Projekt Gymnasium Mering“ ist die Wand mit allerlei Meeresgetier beschriftet. Auf Initiative der Meringer Jugendbeauftragten Jessica Bader werden derzeit kahle Sichtbetonflächen und verschmierte Wände in Unterführungen verschönert.

Angehende Sozialpädagogen mit ihrer Werklehrerin Sonja Lehrke verwandeln besudelte Wände der Fußgängerunterführung in einen kreativen Blickfang. Foto: Heike John

Möglich ist diese größer angelegte Kunstaktion durch eine Finanzspritze der „Stiftung für Mering“. Die Bürgerstiftung der Marktgemeinde unterstützte mit Erträgen aus ihrem Stiftungskapital bereits einige Einrichtungen in Mering, so auch den Verein Internationale Kultur Mering oder die Tagesstätte für psychische Gesundheit. Nun konnte Jessica Bader im großen Stil Acryl- und Sprühfarben anschaffen. Bereits im vergangenen Jahr begann die Jugendbeauftragte mit der Planung des Kunstprojekts, stellte sie dem Gemeinderat vor und holte die Genehmigungen bei Bahn und anderen zuständigen Stellen ein. Zusammen mit Christian Wenninger vom Stifterrat lud sie alle Schulen am Ort zur Teilnahme ein.

Jugendbeauftragte grundiert die Wandflächen, bevor es bunt wird

Bevor die Künstlergruppen der verschiedenen Lernstätten loslegen konnten, wurde Jessica Bader mit Unterstützung von Grundschul-Hausmeister Robert Nekola aktiv und grundierte die zuvor von Bauhofmitarbeitern gereinigten Wandflächen. Zunächst beschränkt sich die kreative Aktion auf zwei Stellen. Neben dem Königsbrunn-seitigen Abgang zum Haltepunkt St. Afra ist inzwischen auch die Fußgängerunterführung von der Lechstraße zum Gewerbegebiet St. Afra ein farbenfroher Blickfang. Dort waren vorwiegend Schülerinnen und Schüler aus der benachbarten Fachakademie für Sozialpädagogik am Werk.

Eine Wand gestaltete der Ausbildungsgang Grundschulbetreuung mit Lehrer Rainer Müller im fröhlich-urbanen Stil nach dem Vorbild des Pop-Art-Künstlers James Rizzi. Auf der gegenüberliegenden Fläche verewigte sich eine Gruppe von angehenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen unter Anleitung ihrer Kunst- und Werklehrerin Sonja Lehrke. Bei guter Musik und bester Laune ließen sie Elemente einer surrealen Welt entstehen, die sukzessive in eine Gebirgslandschaft übergeht.

Für einen Vormittag wird der Abgang zum Bahnhaltepunkt St. Afra zu einem bunten Künstlerlager der Meringer Realschülerinnen. Foto: Heike John

Fußgänger quittierten das Kunstwerk in Mering mit freundlichem Interesse

Passierende Fußgänger und Radler quittierten das Kunstwerk bereits im Entstehen mit freundlichem Interesse. Riesigen Spaß machte die Malaktion auch den teilnehmenden Sechst- und Achtklässlern der Realschule. Werklehrerin Daniela Forster betreute die Schülerinnen und hatte mit ihnen Entwürfe mit Bezug zu Mering und St. Afra gefertigt. Mit großer Sorgfalt malten Franziska und Maria das Meringer Wappen auf die Sichtbetonfläche.

Daneben nahm das Bild der Kirche Mariä Himmelfahrt als Wahrzeichen von St. Afra Kontur an. Immer wieder unterbrach der Lärm vorbeidonnernder Züge das fröhliche Lachen der jungen Künstlerinnen. „Wir haben hier jetzt nach Notenschluss sehr viel Spaß bei dieser Aktion, zumal uns eine Schülermutter auch noch Eis vorbeibringt“, freute sich Daniela Forster mit ihrer Gruppe Freiwilliger. Nach den Sommerferien will auch noch eine Kreativgruppe aus der Grundschule an der Ambérieustraße Pinsel und Sprühflaschen in die Hand nehmen. „Wenn alles gut läuft, wir die Genehmigung kriegen und Geld für weiteres Material übrig ist, können wir uns auch noch an weitere Flächen machen, etwa die beiden Unterführungen am Badanger machen“, stellte die Jugendbeauftragte Jessica Bader in Aussicht.