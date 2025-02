Beim Neujahrsempfang der SPD kommen Friedberger zu Wort

Der Neujahrsempfang der Friedberger SPD im Saal des Wittelsbacher Schlosses stand ganz im Zeichen der Dankbarkeit. Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende Ulrike Sasse-Feile brachte dies deutlich zum Ausdruck: „Dankbarkeit und Zuversicht – das ist unserer Meinung in diesen Zeiten wichtiger denn je.“ Mit Blick auf die aktuelle politische Lage verdeutlichte sie, wie wichtig der SPD das Miteinander aller Fraktionen im Stadtrat sei. Sie verwies auf einen gemeinsamen Infostand, den alle im Bündnis für Demokratie vertretenen Parteien am gestrigen Samstag gestaltet hätten, ganz unter dem Motto: „Die Wurzeln unserer Demokratie liegen in unserer Kommune.“

