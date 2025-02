Beschädigte Wahlplakate in Merching: Luichtl bittet um Hinweise

Der Wahlkampf zur Bundestagswahl läuft auf Hochtouren, in Merching hat sich der Rat auf die Konzentration von bestimmten Flächen für die Plakate ausgesprochen. Das funktioniere grundsätzlich sehr gut, konnte Bürgermeister Helmut Luichtl berichten. Plakate ohne Erlaubnis würden zügig und notfalls kostenpflichtig entfernt.

Leider seien in der Bahnhofsstraße mehrfach Wahlplakate zerstört worden, informierte er den Rat. Sollte jemand einen solchen Vorgang beobachten, bitte er um Rückmeldung. „Egal, um welche Partei es sich handelt – es ist einfach nicht in Ordnung“, unterstrich er. Es sei für die Betreffenden nicht nur teuer, sondern Sachbeschädigung. Auch Gemeinderatsmitglied Martin Dittebrand konnte diese Beobachtung bestätigen.

Das waren weitere Themen im Rat in Merching

Windenergie – Regionalplan Augsburg: Nur zwei überörtlich bedeutende Windkraftanlagen, Petersdorf/Hollenbach und Markt Kühbach, sind in dem Regionalplan ausgewiesen. Der gültige Merchinger Teilflächennutzungsplan bei Steinach ist trotz Nachfrage von Bürgermeister Luichtl nicht enthalten, da nicht alle Voraussetzungen für die Aufnahme in den Regionalplan vorliegen. Der Bereich unterschreitet die Mindestgröße von zehn Hektar, derzeit gilt außerdem eine Höhenbeschränkung durch die Bundeswehr. Größere Windkraftanlagen seien nach dem Bundesgesetz in Landkreis Aichach-Friedberg fast ausgeschlossen, konstatierte der Bürgermeister.

Bestätigung der Kommandantenwahl der Freiwilligen Feuerwehr Merching: Christian Jaser und sein Stellvertreter Dominik Semlinger wurden erneut als Kommandanten in Merching bestätigt. Beide sind nun seit ihrer erstmaligen Bestätigung 2019 wieder an der Spitze der Merchinger Wehr. Gemeinderatsmitglied Dittebrand dankte den beiden Führungskräften für ihren unermüdlichen, tatkräftigen Einsatz. Der Rat bestätigte die Wahl einstimmig.

Spende für Jugend- und Seniorenarbeit: 1000 Euro Spendengelder gab es vom Bayernwerk für die Merchinger Jugend- und Seniorenarbeit. Diese sollen zur Abdeckung des Merchinger Ferienprogramms 2024 verwendet werden. Hier fielen Ausgaben in Höhe von 6800 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit an, denen knapp 3000 Euro Einnahmen und 400 Euro weitere Spenden gegenüberstehen. Auch für die Seniorennachmittage 2025 wird ein größeres Defizit erwartet.