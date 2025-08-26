Ferienprogramm am Weitmannsee macht aus Kindern Überlebenskünstler

Die Sonne lässt sich noch einmal blicken an diesem Spätsommertag Ende August. Perfekt für die 17 Kinder, die sich für „Survival & Outdoor Erste Hilfe“ beim Ferienprogramm Kissing angemeldet haben, die Veranstaltung ist ausgebucht. So kann das Team vom jungen Start-up „Unter Sternen“ alles umsetzen, was es sich überlegt hat. Wunja Zürn und Lukas Wagner werden dabei von Schülerpraktikantin Solveig Lehmann unterstützt. Die Kinder sind begeistert: Zwar wirbeln sie, wenn es Zeit dazu ist, durchaus durch die Gegend, aber sobald etwas angesagt wird, hängen sie an den Lippen des Trios.

Weitmannsee in Kissing als kanadische Widlnis

Für diesen einen Augusttag wird der beschauliche, ob des an diesem Tag nach wie vor gültigen Badeverbots auch ziemlich leere, Baggersee zur Wildnis von Kanada. Hier, so die Prämisse, soll ein Flugzeug abgestürzt sein und die Insassen versuchen nun, in der Wildnis zu überleben. Mit dieser Story gelingt es dem Team, für die Kinder nachvollziehbar Abwechslung zu schaffen: Survival und Erste Hilfe wechseln sich als Themen ebenso locker ab wie kurze Erklärungen und Praxis. Gerade haben die Teilnehmer Wasser aus dem See geholt, nur mit Hilfe eines Schwamms. Jetzt zeigt ihnen Wunja, wie man das sehr dreckige Wasser filtern kann: „Ihr müsst die Schichten im Boden nachahmen, der filtert ja auch Wasser. Also legt die verschiedenen Schichten übereinander in eine abgeschnittene Wasserflasche, ich zeige euch die Reihenfolge!“

Icon vergrößern Lukas Wagner zeigt den sorgsam bestückten Bollerwagen. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lukas Wagner zeigt den sorgsam bestückten Bollerwagen. Foto: Michael Probst

Während die Kinder anfangen zu schichten, hat Lukas kurz Zeit zum Erzählen: „Das mit dem Wasser machen wir, wenn wir in Nepal oder so unterwegs sind, tatsächlich ganz ähnlich. Nur müssten wir es natürlich noch abkochen, das geht hier heute nicht, also wird das Wasser keiner trinken.“ Trotzdem stellt sich ein Erfolg ein: Bei allen Gruppen, die einen Filter gebastelt haben, ist das unten herauslaufende Wasser nun ganz klar geworden. Noch freuen sich alle über das gelungene Filtern, doch dann merken die Kinder auf einmal, dass Wunja nicht mehr da ist. Wohin ist sie verschwunden?

Ein Ferienprogramm, dass neben Spaß auch wichtiges Wissen für den Notfall vermittelt

Eine Ecke weiter liegt Wunja. Die Kinder sehen sofort, sie braucht Hilfe: Kunstblut ist auf ihrem Arm verteilt, und die Friedbergerin gibt alles für eine gute Show: „Aua, aua, ein Bär hat mich gebissen!“ Die Teilnehmer versuchen sich nun an einem Druckverband. Als sie versorgt ist, erklärt Wunja das Prinzip: „Wir wollen keinen Erste-Hilfe-Kurs, wo eine Person vorne steht und redet. Es wird immer zuerst ein Notfall vorgespielt, und dann erklären wir, wie man darauf reagiert.“ Dabei sollen die Kinder ein eingängiges Prinzip leiten: R-U-H-E. Die Abkürzung bedeute folgendes: „Risiko einschätzen und wenn möglich beseitigen. Ursache für zum Beispiel Schmerzen erkennen. Hilfe holen, es sind schließlich Kinder, die müssen nicht alles alleine machen. Und dann Erste Hilfe leisten.“ Auch wenn hoffentlich keines der anwesenden Kinder je wirklich in der Wildnis strandet: Mit diesem Wissen würden sie es dort sicher weit bringen.