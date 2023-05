Besuch aus Ambérieu am Friedberger Gymnasium

Junge Franzosen lernen beim Austausch in Friedberg eine Woche lang die deutsche Lebensart und Kultur kennen.

Im März durften 30 Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Jahrgangsstufe am Friedberger Gymnasium das Lycée de la Plaine de l’Ain in Ambérieu besuchen und eine Woche lang das französische Savoir-vivre genießen. Jetzt fand der Gegenbesuch statt. Fröhliche "Bonjour, ça va?"-Rufe waren bei der Begrüßung der Gäste überall auf dem Volksfestplatz zu hören.

Am Wochenende, welches die Franzosen in ihren Gastfamilien verbrachten, wurde ihnen die deutsche Kultur mithilfe von Essen, Trinken, Musik und Ausflügen in die Umgebung nähergebracht. Am Montag erlebten die Gäste dann auch den Schulalltag hautnah, was zu mancher über­raschenden Erkenntnis führte: So ist es z. B. in Frankreich üblich, dass alle Schüler gemeinsam in der Kantine zu Mittag essen, während die deutschen Schüler die Möglichkeit haben, entweder nach Hause zu gehen oder in der Stadt eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Dieses Stückchen Freiheit sorgte bei den Besuchern für großes Erstaunen.

Gäste aus Ambérieu besuchen die Königsschlösser

Einen Höhepunkt des Programms bildete der gemeinsame Ausflug der deutsch-französischen Schülergruppe zu den Königsschlössern Linderhof und Neuschwanstein. Am darauffolgenden Tag fuhren die Gäste nach München, während ihre Austauschpartner die Schulbank drücken mussten. Die Besichtigung von Hofbräuhaus, Frauenkirche und Marienplatz stand dort ebenso auf dem Programm wie ein Besuch im Biergarten.

Die Abende verbrachten die französischen Gäste meist in den Gastfamilien mit gemein­samen Spielen, was trotz anfänglicher Verwirrungen immer sehr lustig war. Am vorletzten Tag des Austausches hatten die Gäste noch Gelegenheit, die nahe­gelegene Fuggerstadt zu erkunden. Nach einem Stadtrundgang wurden im Textil- und Industrie­museum weiße T-Shirts per Siebdruck verschönert, sodass jeder Schüler ein individuelles Andenken mit nach Hause nehmen konnte. Nach einer viel zu kurzen Woche hieß es schließlich am anderen Morgen: "Au revoir, schee wars!" (AZ)