Die Steirer kommen zum Friedberger Altstadtfest

„Für die anstehenden zahlreichen Aktivitäten zwischen den Partnerstädten Friedberg/Bayern und Friedberg/Steiermark sind wir gut aufgestellt“, sagte der wiedergewählte Komitee-Vorsitzende Andreas Paul nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Sein Stellvertreter bleibt Andreas Auer und als Schriftführer konnte Jochen Hieber gewonnen werden. Die Kasse des Partnerschaftskommitees wird von Herbert Koller und Sandra Dürrschmidt verwaltet und als Organisationschef für den Markt beim Friedberger Advent erhielt erneut Joe Friedl das Vertrauen. Alexander Birnbaum steht als Revisor in der Verantwortung. Aus Altersgründen ausgeschieden sind die langjährigen Vorstandsmitglieder Felix Reithemann und Wolfgang Braun, denen das Komitee ganz besonders mit viel Beifall dankte.

In seinem Bericht ging Vorsitzender Andreas Paul auf die aktuelle Situation in der Partnergemeinde nach den dortigen kürzlichen Neuwahlen ein. Wolfgang Zingl geht in die dritte Periode als Bürgermeister und als Stellvertreter wurde Stefan Prenner, der Obmann der Stadtkapelle, gewählt. Gerade er und auch die neue Finanzreferentin Maria Bischof seien Garanten, dass es mit der Partnerschaft positiv weitergeht.

Der nächste Kontakt steht schon beim Altstadtfest „Friedberger Zeit“ an. Am ersten Wochenende (vom 3. bis zum 6. Juli) wird eine größere Abordnung aus der Steiermark erwartet und auch am zweiten Wochenende sind Steirer Gäste auf dem Altstadtfest zu sehen. Eine sechsköpfige Gruppe um den bisherigen Finanzreferenten und Feuerwehr-Obmann Michael Krammer soll sogar mit dem Fahrrad anreisen.

Man wird die Zusammenkunft auch nutzen, um die ersten Weichen für die 60-Jahr-Feier im nächsten Jahr zu stellen. Mit dem Auftakt in der zweiten Pfingstwoche 2026 in der Steiermark und im Jahre 2027 mit dem Fest im bayerischen Friedberg. Wobei Vorsitzender Paul klarstellte, dass mit den Feierlichkeiten „kein Gigantismus“ in Bezug auf gegenseitige bleibende Geschenke verbunden sein wird. Otmar Selder

