Betreiber des Kissinger Angelladens suchen einen Nachfolger

Ihre Deko-Firma ist über 25 Jahre alt. Nicht nur deshalb kennt man in Kissing Birgit Ernst und ihren Lebensgefährten Tom. Zum selben Ladengeschäft wie der Dekostadl zählt in der Industriestraße 44 auch „Zoo + Angel Ernst“. Auf insgesamt 350 Quadratmetern Verkaufsfläche und Lager dreht sich alles um Haustierbedarf, Deko für drinnen und draußen sowie Utensilien für Angler. Nun soll alles anders werden: Das Paar sucht dringend einen Nachfolger – unter anderem via Facebook. Bisher haben sie zu zweit die drei Firmen unter einem Dach geführt.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Birgit Ernst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis