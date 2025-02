Autofahrerin ist mit fast zwei Promille in Kissing unterwegs

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei in Kissing eine betrunkene Autofahrerin gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, war die 42-Jährige in der Industriestraße unterwegs, als die Beamten sie gegen 1 Uhr kontrollierten. Dabei stellten sie einen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Der folgende Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und nahmen der Autofahrerin den Führerschein ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

