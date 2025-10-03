Polizei stoppt betrunkene Jugendliche – sie wollen mit dem E-Scooter starten

Die Friedberger Polizei hat am Donnerstagabend in Mering verhindert, dass ein 15- und ein 16-Jähriger betrunken mit ihren E-Scootern fahren.

Laut Mitteilung waren einer Streife gegen 21 Uhr zwei junge Burschen auf einer Parkbank Am Sandberg aufgefallen. Als diese die Polizei bemerkten, wollten sie mit ihren E-Scootern losfahren. Als die Beamten die Jugendlichen kontrollierten, stellten sie fest, dass sie betrunken waren. Beim 15-Jährigen ergab der Alkoholtest rund ein Promille, beim 16-Jährigen rund 1,5 Promille.

Die Polizisten ließen die Jugendlichen nicht mehr weiterfahren und kontaktierten ihre Eltern. Diese holten ihre Söhne schließlich vor Ort ab.

Der Vorfall hat für die Jugendlichen keine Konsequenzen. Diese wären allerdings erheblich gewesen, wenn sie tatsächlich im betrunkenen Zustand E-Scooter gefahren wären. (AZ)