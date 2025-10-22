Icon Menü
Betrunkener Lkw-Fahrer fährt in zwei weitere Lkw und verursacht Sachschaden

Aichach

Betrunkener Lkw-Fahrer fährt in zwei weitere Lkw und verursacht Sachschaden

Am Dienstag ist ein Lkw-Fahrer in Aichach in zwei weitere geparkte Lkw gefahren. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von über zwei Promille.
    Ein betrunkener Lkw-Fahrer fuhr mit über zwei Promille in zwei parkende Lkw.
    Ein betrunkener Lkw-Fahrer fuhr mit über zwei Promille in zwei parkende Lkw. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag hat der Fahrer eines Lkw unter Alkoholeinfluss zwei geparkte Lkw beschädigt. Er fuhr am Vormittag auf ein Lagergelände in der Carl-von-Linde-Straße in Aichach. Dort beschädigte er beim Rangieren die beiden anderen, abgestellten Lkw. Der entstandene Schaden wird auf 28.000 Euro geschätzt. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Friedberg führte beim Unfallverursacher wegen starken Alkoholgeruchs einen Alkoholtest durch. Der Test ergab laut Polizei einen Wert von über 2,0 Promille. Ein Bluttest wurde veranlasst und ein Strafverfahren gegen den Lkw-Fahrer eingeleitet. (AZ)

